„Videoklip známých umělců je jen emotivní a zpovykaný protest dítěte.“ Mediální expert o nové písni kavárny

Petrov na svém Facebooku prohlásil, že klip Pýcha předchází pád s účastí Báry Basikové je pouhým „plácnutím do vody“.

„NE umělců je jen nemohoucí plácnutí do vody. Na rozdíl od nich, jsme v listopadu 89 tehdy na náměstích věděli, co chceme, a co se musí udělat. Chtěli jsme zrušit vedoucí úlohu komunistické strany, chtěli jsme, aby Rusové odešli, chtěli jsme svobodné volby, svobodu slova a projevu, chtěli jsme cestovat, chtěli jsme mít otevřenou cestu do škol, i když jsme nebyli v SSM nebo v KSČ, chtěli jsme, abychom nebyli diskriminování za postoje rodičů v roce 1968, chtěli jsme se mít ekonomicky lépe,“ napsal Petrov.

Jeho tvůrce označil za zpovykané děti, které nikdy nemají dost nehledě na to, že již dostaly všechno. Podle jeho názoru nemají protestující jasno v tom, co vlastně chtějí.

„Bez ukázání cesty je videoklip známých umělců jen emotivní a zpovykaný protest dítěte, které dostalo všechno, ale stále nemá dost,“ uzavřel svůj příspěvek člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov.

Prezidentův mluvčí o písni Pýcha předchází pád

Ke skladbě Pýcha předchází pád se vyjádřil i Jiří Ovčíček. Ten na svém Twitteru napsal, že se jedná o dnešní verzi Anticharty.

„Nalezeno na sociálních sítích: Video „Pýcha předchází pád“ je taková dnešní Anticharta,“ myslí si.

​Skladba Pýcha předchází pád

Píseň Pýcha předchází pád vytvořená s účastí Báry Basikové byla na YouTubu publikována 3. listopadu na kanálu Galen. Od té doby nasbírala téměř 63 tisíc zhlednutí. Palec nahoru zatím zvedlo více než 830 uživatelů, zatímco palec dolů dalo písni přes 1,8 tisíce uživatelů.

Podle textu i klipu písně se jedná o protestní song proti vládě premiéra Andreje Babiše. Konec písně zve na nový protest, který se bude konat na Letné 16. listopadu.