Komentátor Vyoral varoval pražskou kavárnu před „předčasnou ejakulací“. Generála Pavla pozvedli dost brzy, tvrdí

Bývalý náčelník Generálního štábu AČR Petr Pavel na začátku tohoto týdne oznámil, že by za určitých okolností uvažoval o kandidatuře na post prezidenta České republiky. „Chci být angažovaným a odpovědným občanem a dělat, co v rámci svých možností mohu udělat ve prospěch této země. Může nastat situace, kdy budu kandidaturu na prezidenta brát jako službu státu,“ uvedl v pondělí v rozhovoru pro info.cz.

„Pokud by u ostatních kandidátů na prezidenta reálně hrozilo, že by s jejich pomocí Česko mělo směřovat blíže k Rusku a Číně nebo by hrozila jeho proměna do podoby současného Maďarska, začal bych přemýšlet nad tím, co bych mohl a měl udělat,“ řekl bývalý komunista generál Pavel.

A co si o celé věci myslí komentátor Tomáš Vyoral? Podle jeho názoru vypadá Petr Pavel reprezentativně a „slušně“ a dodává, že ať už „záměrně či nezáměrně má trochu kukuč T. G. Masaryka, hluboký hlas, umí mluvit a většinu odpovědí na kontroverzní dotazy, které by mohly přijít, mu poradní sbor zatím dobře vyfutroval“. Prozradil také, že kandidát má dle něj prověřený profil: ostře se vymezuje proti Číně a Rusku, zatímco EU, USA a NATO jsou nedotknutelné a hodny bezmezného obdivu.

Zeman zhodnotil události uplynulého týdne.https://t.co/ajda8gfJ6f — Sputnik ČR (@sputnik_cz) November 8, 2019

„Na druhou stranu, lepší lidé, tedy ti, kteří přeceňují sebe a podceňují ostatní, naštěstí většinou neznají míru. Ve své nadutosti, v níž chybí pokora a respekt – s malým er, ten s velkým jim naopak čouhá z trenek – totiž většinou své zbožšťování a jedinou povolenou pravdu přepálí. Vzpomeňme na gloriolu Václava Havla, Karla Schwarzenberga nebo Jiřího Drahoše,“ vysvětlil svůj názor Vyoral.

Bloger má však pocit, že generála Pavla pozvedli dost brzy:

„Mám pocit, že Pavla pozvedli dost brzy – ač to zatím chápu jen jako testování – takže může dojít, jak někdo kdysi řekl, v rámci veřejné podpory a ohlasu k takzvané předčasné ejakulaci,“ uvedl.

Vyoral zavzpomínal i na generálovu komunistickou minulost. Ten totiž v osmdesátých letech vstoupil do strany.

„Přísahal věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa a sliboval pevně stát po boku Sovětské armády a armád dalších socialistických zemí v boji proti jejich nepřátelům… aby po převratu převlékl uniformu a postavil se do čela onoho tehdejšího „nepřítele“, invazivní, pardon, obranné organizace NATO? A věren svému zřejmě za každého systému prorežimnímu smýšlení teď komunistům ani Rusku nemůže přijít na chuť,“ podotkl.

Komentátor následně v daném rozhovoru předpověděl, jak by podle jeho představ vypadaly následující prezidentské volby: „Myslím, že třeba na Petru Pavlovi by se opoziční strany shodnout mohly, ale podle mě to není to nejpodstatnější. V prvním kole prezidentské volby bude opět několik pěšáků a v druhém kole, pakliže proti sobě stane kandidát konzervativně vlastenecký a liberálně nadnárodní, tak už se bez řečí sešikují. Nemusím ani říkat za kterým.“

Petr Pavel: Novému demokratickému režimu jsem v uniformě sloužil 29 let.https://t.co/L4lHpISo73 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) November 6, 2019

Politická humoreska

Bloger Tomáš Vyoral před několika dny publikoval na sociálních sítích „nástřel“ své ideální představy o složení vlády a dalších ústavních činitelích státu. Dle jeho mínění by v čele České republiky mohl stanout právě Petr „převlékač uniforem“ Pavel. V legračnímu seznamu se ale objevila i další známá jména. Na post ministra kultury navrhl Jakuba „hvězdu filmů pro dospělé pány“ Jandu a ministryní (jachtové) dopravy by se dle něj mohla stát švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová. Na post ministra zemědělství pak pomyslně dosadil Jiřího „stahovače králíků“ Drahoše.