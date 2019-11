Studená sprcha pro Fialu od Babiše: Superhrubá mzda je podvod ODS, zrušíme ji a daně snížíme

Český premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro deník Právo uvedl, že do konce volebního období v roce 2021 je v plánu zrušení superhrubé mzdy. Promluvil ale také o zvyšování daní.

Podvod ODS a daně

Šéf strany ANO v daném rozhovoru komentoval skutečnost, že vláda dříve slíbila, že nebude zvyšovat daně. To je však v rozporu s tím, že nedávno ve Sněmovně s pomocí KSČM prosadila balíček, který má více zdanit alkohol, tabák a hazard, výhry nad milion a zdvojnásobit poplatek za vklad do katastru.

Na danou věc reagoval Babiš následovně: „Zvyšujeme daně u věcí, které škodí lidem a společnosti.“

Podotkl však, že se tak děje i kvůli příjmům do rozpočtu. „Ale těch osm miliard nebude nic zásadního. Ten balíček byl spojen s navýšením rodičovské z 220 na 300 tisíc korun,“ vysvětlil.

Připomněl však, že je zapotřebí brát věci v kontextu a v této souvislosti zmínil snížení DPH a zvýšení daňové slevy pro pracující rodiče.

„Snížili jsme DPH pro restaurace z 21 na 10 procent, stejně jako snižujeme sazbu u řemeslníků, na vodné a stočné a kvůli EET i na točené pivo. Zvýšili jsme pracujícím rodičům daňovou slevu na děti, školkovné a tak dále,“ zaznělo v rozhovoru.

Babiš rovněž poukázal na to, že v průběhu posledních šesti let vláda snížila 100 miliard daní, a to „na rozdíl od pravice, která je vždy navyšovala, ačkoli slibovala pravý opak“, jak tvrdí.

„Jen si vezměte superhrubou mzdu, to je podvod ODS, která slibovala zaměstnancům rovnou daň 15 procent a ve výsledku z toho je nynějších 20,1 procenta,“ uvedl příklad.

Superhrubá mzda?

Pokud jde o zrušení superhrubé mzdy, Babiš uvedl, že volební období jim končí v roce 2021, a tudíž to do té doby musíme nějak udělat. Nezáleží přitom ale jen na nich.

„Dost ale záleží na Sněmovně, jestli zase nebude obstruovat, a také s jakými pozměňovacími návrhy přijdou poslanci a co z toho všeho nakonec vznikne,“ uvedl.

Podle něj pak zdanění reálně klesne na 19 %, což představuje výpadek 23 miliard korun. „Nesmíte ale zapomenout, že se ty peníze neztratí, ale že je dostanou zaměstnanci. Budu mnohem raději, že si je utratí, jak uznají za vhodné. Takže se bavíme o tom, jestli je sklenice z poloviny prázdná, nebo z poloviny plná,“ řekl v rozhovoru.

V souvislosti s tímto tématem pak dodal, že stávající solidární zvýšení daně bude zachováno, a to zavedením sazby 23 % z hrubé mzdy. „Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných,“ řekl.

ODS a daně

Již v pondělí 4. listopadu Občanská demokratická strana na svém Facebooku sdílela post, v němž se vyjádřila k tomu, že daně v současnosti rostou.

„Daně rostou. A to není dobře! Lidé by mohli spořit, utratit svoje peníze tak, je oni chtějí. Ale vláda se rozhodla v době ekonomické růstu dál ZVYŠOVAT daně, protože už nemá kde brát na svoje rozhazování a někdo účet zaplatit musí. Proti státnímu Otesánkovi máme účinné řešení – dietu! V naší Kampani za změnu máme jasná pravidla, jak SNÍŽIT a ZJEDNODUŠIT daně,“ stojí na facebookovém účtu ODS.

K příspěvku pak strana připojila i odkaz na své stránky a danou kampaň, stejně jako hashtag #VímeJakNaTo. Součástí postu byl také obrázek, který měl znázorňovat „pravdu o daních“.