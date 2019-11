„Jen zaprodanec v cizím zájmu z nás může dělat nepřítele Ruska.“ Fiala to natřel politikům z demobloku. Silná slova

V příspěvku Fiala odkazuje na výroky francouzského prezidenta, které jsou shodné se stanoviskem českého hnutí. Připomněl tak prohlášení Emmanuela Macrona v souvislosti se současnou agresivní politikou Turecka, že NATO je ve fázi klinické smrti.

„V České republice je hnutí SPD napadáno politologickými chytráčky za to, že zpochybňujeme NATO jako garanta naší bezpečnosti a strašíme veřejnost. Výrok Macrona ukazuje, že je to přesně naopak,” napsal politik a zopakoval, že členství v NATO dnes nezajišťuje bezpečnost České republiky.

Připomněl, že strana prosazuje právo občanů v referendu rozhodnout o členství v NATO.

Fiala se následně zmiňuje o stavu české armády. Ozbrojené složky podle něj dnes nejsou schopné ani zajistit plnou kontrolu hranic země. Politik v této souvislosti navrhuje změnit koncepci armády z malého a drahého expedičního sboru na armádu, která má reálný mobilizační potenciál k obraně naší země.

„Nikdo za nás řešit naše problémy nebude! Musíme posílit zbrojní a bezpečnostní spolupráci se zeměmi V4. Zde je téměř plná shoda národních a bezpečnostních zájmů,” uvedl.

Politik poté zmiňuje druhé poznání prezidenta Macrona o tom, že Francie musí víc komunikovat s Ruskem. „Jen politický idiot nebo zaprodanec v cizím zájmu z nás může dělat nepřítele Ruska nebo Číny. To bohužel předvádějí čeští novináři a politici tzv. demobloku,” řekl Fiala s tím, že politika SPD, prosazující dobré vztahy na všechny azimuty, je reálná a správná.

Emmanuel Macron

Severoatlantická aliance zcela ztratila koordinaci. To lze označit za „mozkovou smrt“, řekl ve čtvrtek francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru v časopise The Economist.

„To, co nyní zažíváme, je mozková smrt NATO. Nemáme koordinaci strategických rozhodnutí mezi USA a jeho spojenci v Alianci. Vidíme nekoordinované agresivní činy ze strany ještě jednoho člena NATO, a to Turecka, v oblasti našich zájmů,“ cituje publikace jeho slova.

Generál Šándor

Se záměrem vybudovat evropskou armádu nedávno souhlasil generál Andor Šándor.

„Pokud by se Aliance opravdu vyprázdnila, potom je debata o společné evropské armádě legitimní. Musí jí ovšem předcházet to, že EU bude mít, a to vidím v současnosti velmi málo reálně, skutečnou společnou obrannou, bezpečnostní a zahraniční politiku. Papír nestačí. Způsob řešení migrace je toho jasným důkazem,“ napsal generál na svých sociálních sítích.

Bývalý velitel vojenské rozvědky v reakci na slova francouzského prezidenta také prohlásil, že nahradit alianční vojenské kapacity evropskými by byl velký problém.