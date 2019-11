Pokus kavárny o grilování Bašty se totálně obrátil. Diplomat tvrdě odpověděl kritikům. Presstituce je stav ducha, tvrdí

Baštův rozhovor na portálu iDnes.cz si od prvního listopadu vysloužil několik velmi kritických reakcí. Týkal se pozadí momentálně největšího mezinárodního skandálu, který je spojen s impeachmentem prezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s Ukrajinou.

„Současný americký prezident si myslí, že v roce 2016 Obamův viceprezident Joe Biden při odvolávání bývalého ukrajinského generálního prokurátora Viktora Šokina chtěl krýt svého syna Huntera Bidena před stíháním z korupce v souvislosti s firmou Burisma. V telefonátu s novým ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se Trump zajímal o to, zda by ukrajinské úřady celou záležitost nemohly vyšetřit. Joe Biden totiž může být Trumpovým protikandidátem v prezidentských volbách v roce 2020,“ vysvětluje exdiplomat pro portál Prvnízpravy.cz.

Poukazoval také na to, že okolnosti odvolání prokurátora Šokina byly opravdu dramatické. „J. Biden nejprve prezidentovi Porošenkovi pohrozil, že Ukrajina nedostane úvěr ve výši jedné miliardy dolarů a pak dal ukrajinským poslancům šest hodin do odletu svého letadla na rozhodnutí o odvolání. Oni to stihli,“ přiblížil Bašta, o čem vlastně mluvil.

Baštův rozhovor v Mladé frontě byl letos již čtvrtým či pátým článkem na stejné téma. Poukazuje ale na to, že ty předchozí byly publikovány na alternativních webech, a proto „nikdo ze strážců liberální demokracie na ně nereagoval“. Bašta ale tvrdí, že v momentě, kdy jej publikovaly jedny z největších českých novin, nastal poplach a panická reakce. „Viz: Forum 24, reagoval na to i pan David Stulík na Aktuálně.cz k tomu samozřejmě podotkl své Jakub Janda,“ odkazoval na své kritiky.

„Jeden z nejsilnějších zpravodajských serverů v České republice iDNES.cz, který patří skrze svěřenské fondy premiérovi Andreji Babišovi, se zjevně rozhodl zařadit se k Parlamentním listům a po vzoru sesterských novin MF DNES šířit názory konspirátorů a ruské propagandy,“ útočí redaktorka Forumu 24.

David Stulík na svém blogu obviňuje Baštu z nepřesností

Bašta se zaměřil také na blog Davida Stulíka, který ho prý obviňuje z nepřesností. A co vlastně tvrdí?

„Říká, že americký viceprezident usiloval o odvolání V. Šokina dlouhodobě, stejně jako EU. To je pravda. J. Biden uvedl, že o odvolání usiloval od konce srpna 2015 a mluvil o tom při svých 11 návštěvách Ukrajiny. Jenže se zdá, že prokurátor ve snaze se zachránit, předvolal jeho syna Huntera k výslechu. Teprve poté následoval ten dramatický nátlak z pozice síly. Mám pocit, že tato intrika (či vydírání?) proti Joe Bidenovi Šokinovi dokonale vyšla. Donald Trump, jeho voliči a část amerických novin evidentně mají jasno, jak to tenkrát bylo,“ vysvětlil.

Zmínil také to, že i Šokinův nástupce Jurij Lucenko, jenž kauzu Burisma podědil, letos v květnu podal trestní oznámení na Národní protikorupční úřad Ukrajiny. Stalo se tak kvůli nečinnosti během vyšetřování této kauzy.

„Také v marné snaze zachránit svůj post,“ podotkl.

Za nejbizarnější moment ze všech reakcí na rozhovor na iDnes.cz ale Bašta považuje opakované poukazování na to, že jde o ruské dezinformace. „Celý případ je dle něj záležitost vztahů USA–Ukrajina, vyšetřování zásahu do voleb v roce 2016 probíhá momentálně také ve Spojených státech, stejně jako snaha o impeachment Donalda Trumpa, která s ním souvisí. Do roka a do dne v průběhu předvolební kampaně budeme informováni o všech detailech. To i v případě, že J. Biden v nich nakonec kandidovat nebude (což je dost pravděpodobné),“ odpověděl na kritiku.

Promluvil také k tom, jak se k věci staví v Česku.

„Nicméně v Čechách každý, kdo nesdílí stanovisko americké Demokratické strany, je označen za ruského trolla, či ještě hůře. Proto si myslím, že presstituce není jen zaměstnání, ale stav ducha. Poněkud mdlého, bych dodal,“ uzavřel komentář Jaroslav Bašta.

Baštův rozhovor

Hned v úvodu se Bašta vyslovil k tomu, co si myslí o tom, že již několik týdnů v USA probíhá impeachment proti tamnímu prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Američtí demokraté se totiž snaží dopátrat, zda Trump chyboval, když požádal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o vyšetření mise někdejšího Obamova viceprezidenta Joeho Bidena na Ukrajině. Bašta se nechal slyšet, že to, co se v USA děje, mu připadá neuvěřitelné a se pokusil podrobně nastínit průběh celého případu, který podle něj začal Majdanem a pádem ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče.

Promluvil také o ovlivňování voleb v USA. „Zapojili se do něj Američané i Ukrajinci. Nejdříve byla objevena účetní kniha, v níž byly zaznamenávány černé platby Janukovyčovy Strany regionů. Zásadním záznamem v ní byl údaj o platbách 12,7 milionu dolarů na účet Paula Manaforta, který dříve pro Viktora Janukovyče několik let pracoval. A v létě 2016 řídil volební štáb Donalda Trumpa. Informaci dodali vedení Demokratické strany a volebnímu štábu Hillary Clintonové ředitel NABU Artem Sytnyk a také novinář a poslanec za Blok Petra Porošenka Sergej Leščenko,“ vysvětlil.

V rozhovoru ale zmínil i čínskou intervenci do záležitostí Spojených států.