Klaus mladší požaduje po svém odchodu z ODS od strany 300 tisíc Kč. Bývalí kolegové souhlasili, ale je v tom háček

Před dvěma lety kandidoval syn bývalého prezidenta ČR a zakladatele ODS Václava Klause za občanské demokraty v Praze, a to z pozice třetího místa. Straně přinesl celkem 22 635 hlasů, tedy nejvíce ze všech stranických kandidátů. Občanští demokraté tak v hlavním městě získali celkem pět mandátů.

Nyní však politik, který byl letos v březnu z řad ODS vyloučen, po své bývalé straně požaduje, aby mu vrátila to, co vložil do předvolební kampaně v roce 2017. A podle informací se má jednat o částku 300 tisíc korun.

„Ano, Václav Klaus mladší se opravdu obrátil prostřednictvím svého právníka na ODS, aby mu vrátila jeho sponzorský příspěvek na předvolební kampaň 2017,“ potvrdil hlavní manažer ODS Jan Kočí.

„Nemám k tomu žádný komentář. Kdybych je žaloval, tak prosím, ale teď k tomu nic nemám,“ okomentoval stroze.

Pokud jde o Klause mladšího, ten tuto zprávu médiím nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

Manažer hlavní kanceláře ODS Jan Kočí oznámil, že ODS je připravena Klausovi mladšímu tento příspěvek vrátit zpět, má ale podmínku. Občanští demokraté totiž chtějí, aby on sám vrátil několik milionů korun.

„ODS je připravena mu tento sponzorský dar poskytnout, pokud on sám věnuje několik milionů korun, které díky svému zvolení poslancem na kandidátce ODS inkasoval v letech 2017–2019 jako svůj plat, na dobročinné účely,“ reagoval na věc Jan Kočí.

Média chtěla od Václava Klause mladšího slyšet další reakci, ale politik neřekl nic konkrétního.

„Chápu, že ODS nemá voličům co nabídnout, tak mediálně řeší Zemana, Babiše nebo mojí osobu. Já je komentovat nebudu,“ doplnil v další sms zprávě zaslané redakci Blesk Zpráv.

Uvádí se, že si politik mohl za zmíněné období přijít minimálně na 1 300 200 korun. Peníze jsou tedy vypočítány podle měsíčních hrubých mezd v jednotlivých letech pro řadové poslance. Klaus mladší byl ale například také předsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a také členem vyšetřovací komise k OKD. Jako předseda výboru měl tedy plat vyšší.

Výkonná rada ODS rozhodla o vyloučení Václava Klause mladšího letos 16. března. Hlavním důvodem měla být jeho neloajalita ke straně, za kterou byl zvolen do Sněmovny.

„Václava Klause ml. jsem přivedl k ODS já, i přes výhrady některých mých kolegů. To, že poté nebyl loajální ke mně, bych bez problému přešel. Že však není loajální k ODS, k jejímu programu, hodnotám a principům, však nadále přecházet nelze,“ uvedl šéf ODS Petr Fiala v březnu na Twitteru.

Klaus mladší se rozhodl, že založí vlastní stranu. Letos v červnu tak oznámil, že zakládá hnutí s názvem Trikolóra hnutí občanů.