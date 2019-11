Další důkaz napojení Pirátů na Sorose? Okamura už mluví o trestném činu. Spolupráce s neziskovkami je proti tomu sranda

Šéf SPD Tomio Okamura se na svém Facebooku opět pustil do Pirátů. Tentokrát ve svém příspěvku zmínil, že je Česká pirátská strana napojena na finančníka George Sorose. Jak takovému závěru český poslanec dospěl?

Napojení na Sorose?

Okamura ve svém facebookovém postu poukazuje na to, že Piráti odsouhlasili dvoumilionovou dotaci z veřejných peněz města Prahy pro firmu miliardáře Zdeňka Bakaly. A právě ten je, dle jeho slov, spojován s kauzou vytunelováni OKD. A co to pro Piráty znamená?

„Za to má pirátský politik a pražský radní Vít Šimral slíbené, že může vystoupit na akci, kterou pořádá Bakalova firma Economia. Tato společnost vydává Hospodářské noviny, Respekt, Aktuálně.cz a financuje DVTV. Koukám, že nás Piráti ve vedení pražského magistrátu přichází hodně draho!“ píše a poukazuje na to, že dříve měli Piráti „plnou pusu“ řečí o boji proti korupci.

Podle Okamury se ale poté, co se dostali ke korytům, začali chovat úplně stejně jako ostatní vládnoucí papaláši.

„A že by propojení na Bakalu bylo dalším důkazem o napojení Pirátů na Sorose?“ ptá se a odkazuje na portál Parlamentní listy, který měl o celé dotační kauze informovat.

Co se týče samotné dotace pro Bakalu, šéf SPD uvádí: „V tisku R-34547, který předkládá Vít Šimral, pirátský radní Radě hlavního města Prahy a následně jejímu zastupitelstvu, je předkládán návrh na základě žádosti ze dne 1. července 2019 o poskytnutí finančních prostředků formou dotace pro společnost Economia.“

Poukazuje přitom na to, že jejím jediným akcionářem je právě miliardář Zdeněk Bakala.

Jak ale celá věc probíhala? Okamura uvádí, že žadatel požádal Prahu prostřednictvím radního pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Víta Šimrala (Piráti) o poskytnutí finančních prostředků na zajištění akce „The Prague Education Festival“. Daná akce se má konat ve dnech 14.11.–16.11.2019.

„O kolik si Bakalova společnost řekla? O dva miliony korun. Pirátští politici šli navíc tak daleko, že už nyní připravili „U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy“, které má dva miliony Bakalově firmě přiklepnout…“

Bakala a (nejen) jeho vazby na Sorose

Politik rovněž připomněl i to, že Nadace George Sorose Open Society Fund (OSF) udělila Novinářské ceny za rok 2018, kdy v nominacích byly hojně zastoupené i články redakcí z Bakalova vydavatelství Economia. Zdůrazňuje především to, že některé z nich si dokonce odnesly ocenění ve svých kategoriích.

„Piráti mají zase vazby na Sorosův Open Society Fund přes poslance Pirátů Mikuláše Ferjenčíka, který díky nadaci Open Society Fund, kterou založil George Soros, studoval dva roky ve Velké Británii. Ferjenčík pracoval i pro Rekonstrukci státu rovněž financovanou Open Society Fund George Sorose,“ napsal.

Rovněž neopomněl ani skutečnost, že Česká pirátská strana nominovala do Rady ČTK Josefa Šlerku. „To je člověk napojený na sorosovské globalisty. Šlerka podporuje globalistickou a neomarxistickou agendu a spolupracoval i s Open Society Fund George Sorose. A Ivan Bartoš hovořil o spolupráci s Ústavem nezávislé žurnalistiky, který je rovněž placen OSF,“ argumentoval Okamura.

Připomenutí další kauz

„Nejsou výše uvedené věci trestným činem a neměla by vedení Pirátů začít šetřit policie? V podstatě každý den vyplouvají na povrch další a další podvody Pirátů na jejich voliče. Mě samotného překvapuje, co v posledních dnech vyplouvá na povrch. Jelikož Piráti přeci slibovali úplně něco jiného. Ale skutek úplně utek...“ uvádí Okamura.

Ve svém rozsáhlém příspěvku pak Okamura nezapomněl připomenout ani další kauzy této strany. Ostatní tak upozornil na to, že Piráti falšují podpisy na oficiálních dokumentech zasílaných na státní úřady. Další kauzou pak bylo, když politik Jaroslav Němec, který je zastupitelem na Praze 2, promluvil o tom, že pražská pirátská zastupitelka a bývalá pornoherečka Michaela Krausová manipulovala výběrové řízení do dozorčí rady v Obecním domě.

Zmínil také europoslance Pirátů Mikuláše Peksu. Ten totiž veřejně přiznal, že je ve Sněmovně jen kvůli tomu, aby se dostal do europarlamentu.

„Provalily se také vazby pirátských špiček na vedení společnosti JCDecaux, jejíž vrcholný manažer Tomáš Tenzer je souzen za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami na pražském magistrátu, boj o koryta a umísťování kamarádíčků do dobře placených funkcí, nekompetentní a katastrofické řízení Prahy, manipulování výběrových řízení na pražském magistrátu, kariérismus, šikanu a navíc vzájemné útoky a nenávist,“ uvedl Okamura výčet událostí.

V příspěvku se objevilo i to, že Peksa a další Piráti obviňují Michálka z toho, že šikanuje ostatní členy strany. „Vidíme, jak na sebe Piráti navzájem hází špínu… Takže neumazaný asi z nich zůstane málokdo...,“ podotkl a pokračoval ve jmenování dalších skandálů strany.

Na konec poukázal na to, jak Piráti před volbami říkali: „Pusťte nás na ně!“. Tehdy se prý jejich voliči mylně domnívali, že tím mysleli, aby je pustili na zkorumpované politiky.

„Nyní vidíme, že tím Piráti mysleli: „Pusťte nás taky na koryta.“ Jakmile se stali součástí koalice vládnoucí v Praze, už si pěkně rozdělují dobře placené funkce a koryta. Kážou vodu, ale pijí víno plnými doušky. A teď se o koryta řežou mezi sebou. Hnutí SPD prosazuje hmotnou odpovědnost a odvolatelnost politiků pro případ, kdy se politici zpronevěří svým předvolebním slibům,“ uzavřel věc politik.