„Byl to debakl odborů a akce na image.“ Babiš tvrdě zkritizoval stávku učitelů ve školách

Český premiér Andrej Babiš se na svém Facebooku vyjádřil k nedávné stávce ve školách. Uvedl, že pro vládu jsou učitelé profesí číslo jedna. Přesto však o stávce škol prohlásil, že to byl debakl odborů, a především akce na image. Co dalšího předseda vlády o akci řekl?

Premiér se ve svém příspěvku na Facebooku přiznal, že už neví, jak víc se rozepsat o tom, co všechno pro učitele dělají. Vše prý podal již ve svém minulém hlášení. Podotkl, že Alena Schillerová zveřejnila na Twitteru graf, který vše ukazuje v barvách. Poté na něj přiložil odkaz.

„Stručně, jasně a znovu. V roce 2014 měli pedagogové plat 26 397 korun a nepedagogové 14.861 korun. V roce 2020 to bude 42 054 korun a 23 593 korun. Za šest let se platy zvýší o 59,3 procenta u pedagogů a 58,75 procenta u nepedagogů. V roce 2021 budou mít učitelé v průměru přes 45 tisíc. Už v roce 2019 budou mít pedagogové průměrně 38 231 korun, to bude víc než průměrný plat celorepublikově,“ napsal.

I přes tuto skutečnost ale v minulém týdnu, dle jeho slov, „školské odbory vyděsily snad všechny rodiče“. Tím narážel na středeční stávku.

„Prý se zavřou VŠECHNY ŠKOLY. V pondělí už říkali, že to bude jen polovina. No a ve středu se ukázalo, že z 12 000 škol, co v Česku máme, jich zavřelo jen 1 200. Dalších 2 700 omezilo výuku nebo ředitelé poslali žáky domů dřív,“ podotýká s tím, že nakonec zavřela jen desetina škol.

„Souhlasím s ministrem školství Robertem Plagou, že to byl debakl odborů. Já říkám, že to byla akce na image. Odboráři tak akorát vystrašili rodiče a přidělali jim další starosti, kam s dětmi, když musí do práce,“ prozradil.

Následně uvedl, co si ve skutečnosti o celé akci z minulého týdne myslí.

Následně ve svém postu poděkoval všem, kteří se do stávky nezapojili, a to hlavně za to, že vládě věří. Vyjádřil i jisté pochopení pro ty, kteří se do stávky zapojili. „Vím, že spousta z těch, co do stávky šli, to nedělali kvůli tomu, co jim navykládaly odbory, ale prostě chtěli upozornit na to, že se na české školství dlouhá léta kašlalo,“ dodal.

ODS na školství kašlala

Dále Babiš ve svém komentáři přináší srovnání, jak to bylo se školstvím za jiného vedení.

„Pan předseda školských odborů František Dobšík je ve své funkci od roku 2003. A celou tu dobu na tom byli učitelé bídně. Co dělal, když jim nějaký pan profesor Fiala, v letech 2012-2013 ministr školství, přidal v průměru jen 163 korun? Ne, fakt, nedělám si srandu. Takhle na školství ODS kašlala,“ píše.

​Dodává, že v roce 2008 byl průměrný plat učitelů 23 777 Kč a v roce 2013 to bylo 25 996 Kč. Poukazuje tak na zajímavé srovnání, a to sice, že vlády před nimi dokázaly za 6 let přidat pedagogům jen 2 219 korun. „My za 6 let učitelům zvedáme platy o 18 355 korun,“ argumentuje.

„A pan Dobšík, který je celou tu dobu šéf školských odborů, svolal stávku právě teď. Když zvedáme platy o 68 procent za 6 let. Nechápu. Absolutně ne. Vždyť jen za ty dva roky, co má naše hnutí v kompetenci ministerstvo školství, zvedli jsme učitelům platy o 25,9 procenta,“ dodal k věci.

„Chceme, aby učitelská profese byla v naší společnosti minimálně stejně prestižní jako lékař. Aby k učitelům měli žáci i jejich rodiče úctu. Jako je to ve Finsku. Tam je to nejváženější profese. Na jedno místo učitele se hlásí deset zájemců. Jsme na začátku této cesty,“ doplnil.

Svým sledujícím na Facebooku pak vysvětlil, že peníze nedávají jen na vyšší platy pedagogů i nepedagogů, ale i do staveb a rekonstrukcí škol, do vědy, sportu, církevních a soukromých škol, inkluze

Nakonec prozradil, že dostal e-mail od jedné paní učitelky, která v něm přehledně popisuje jednotlivé

problémy. K nim patří společenské ohodnocení pedagogů, finanční ohodnocení pedagogů, finance na provoz škol, inkluze, Cermat, fungující systém, úvazky. S dotyčnou se chce Babiš setkat a vše podrobně prodiskutovat.

„Musíme pozorně naslouchat učitelům a ředitelům škol a ne odborářům, kteří se angažují jen pro sebe v rámci své příští politické kariéry,“ ukončil téma školství.

Další témata v příspěvku

Ve svém příspěvku se Babiš dále věnoval také daňovému balíčku a vyššímu rodičáku. Obojí totiž tento týden prosadili. Zmínil také „legendární žvanění“ poslanců ve Sněmovně, které by dle něj mělo být časově omezeno. Neopomněl ani to, že byl schválen další velmi důležitý zákon – právo na digitální službu.

Nakonec uvedl, že byl na velké konferenci Zdravotnictví 2020 . V této souvislosti se tak rozepsal o podpoře zdravotnictví. Své sledující informoval i o tom, že finišují s Národním investičním plánem.

V neposlední řadě napsal, že probíhá diskuse o rozpočtu Evropské unie na roky 2021-2027 a že on sám bojuje za to, aby se v rámci něj nesnižovaly peníze na kohezi neboli posilování chudších regionů Unie a jejich přibližování těm bohatším.

Řeč přišla i na čtvrteční oficiální návštěvu Lucemburska, na níž vyrazil spolu s manželkou Monikou, a na mnohé další.