„DemoŽumpa se z toho může pos***.” Ondráček si tropí žerty z České televize. Zdá se, že Putin řídí už i Macrona, tvrdí

Poslanec a bývalý policista Zdeněk Ondráček se na sociální síti v neděli 10. listopadu vysmál výrokům hostů pořadu na České televizi Otázky Václava Moravce.

„Zdá se, že Putin ‚řídí‘ nejen Trumpa, Erdogana, Orbána, ale už i Macrona. A DemoŽumpa se může prostřednictvím lžitelevize pos***. Nějak se jim to hroutí,“ zareagoval Ondráček na výroky, které zazněly v televizním pořadu.

Eurokomisařka Věra Jourová a bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel v diskuzi odmítli nedávné tvrzení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, podle něhož je NATO ve stavu mozkové smrti kvůli postoji USA k EU a kvůli turecké invazi do Sýrie.

„Osobně si myslím, že bychom se měli vyvarovat všeho, co se v Kremlu bude slavit. Já si myslím, že toto byla pro Kreml dobrá zpráva. EU jasně říká, že NATO je náš dobrý partner, že nebudeme budovat paralelní strukturu, ale také to, že si občané přejí, aby se více investovalo do obrany,“ konstatovala Jourová.

Generál Pavel se domnívá, že francouzský prezident se svým výrokem snaží zvýšit svou váhu v EU a zalíbit se Moskvě.

„Souhlasím s tím, že z toho jistě měli v Kremlu radost, protože to narušuje jednotu aliance a nahrává to tomu plánu prezidenta Putina ve stylu rozděl a panuj,“ upozornil Pavel.

Jourová dále připomněla, že Macron brání rozšíření EU o západní Balkán, a to podle eurokomisařky není dobře, protože pokud tady neotevře svou náruč EU, může se stát, že se tyto země dostanou do sféry vlivu Ruska.

Vojenský generál si ale v této věcí myslí, že takový pohled francouzského prezidenta plyne z negativní zkušenosti s rozšířením EU o naše země, ale z toho neplyne, že Macron je externím pracovníkem Kremlu.

„Nemyslím, že by někomu prospělo oslabovat NATO," řekl Pavel.

Do diskuze byl také pozván právní filozof Jiří Přibáň. Macronův projev lze podle něj číst také jako výzvu, abychom se svou bezpečností začali něco dělat, abychom se o ni začali více starat. „Emmanuel Macron chce vytvořit paralelní struktury, kde EU není náhražkou NATO, ale EU by mohla hrát v případných krizích daleko větší roli, než hraje doposud. Ale EU na to v tuto chvíli nemá. Když se podíváte na výdaje USA a Číny, tak evropské výdaje jejich hodnoty nedosahují,“ upozornil právní filozof.

Tvrdá reakce

Pozvaní hosté ve svých názorech téměř souzněli, což nemohlo uniknout divákům. Mezi nimi byl i europoslanec Jan Zahradil nebo mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček. Zahradil zkritizoval pořad za absenci názorové plurality a dodal, že jakákoliv kritika vysílání ČT je označována za útok na nezávislost televize.

„V OVM tzv. debatují Jourová, Přibáň a Pavel. Dle očekávání říkají jinými slovy totéž. A komu se tahle ‚pluralita‘ názorů nelíbí, je ruský troll a chce zničit nezávislost ČT,“ napsal u sebe na Facebooku. „Ne, ale fakt. Tohle už je fraška. Politické školení mužstva,“ konstatoval.

Ovčáček zase podezřívá ČT, že protěžuje Petra Pavla, který neskrývá své prezidentské ambice.

„V ČST Praha už mají zkušenosti, jak propagovat ‚liberálního‘ prezidentského kandidáta a tvářit se, že to propaganda není. ‪To si vymyslíte krycí téma. Třeba ‚Západ a jeho další cesta‘. A šup s kandidátem do OVM.‪ Že je to nepoctivé? To ČST Praha netrápí,“ napsal mluvčí na Facebooku.

Kandidát Pavel

Příští prezidentské volby se budou v Česku konat za tři roky. Tento týden Petr Pavel avizoval, že zvažuje svou kandidaturu na post hlavy státu.

„Pokud by u ostatních kandidátů na prezidenta reálně hrozilo, že by s jejich pomocí Česko mělo směřovat blíže k Rusku a Číně nebo by hrozila jeho proměna do podoby současného Maďarska, začal bych přemýšlet nad tím, co bych mohl a měl udělat,“ řekl generál Pavel v rozhovoru pro info.cz.

V rozhovoru rovněž uvedl, že Česko nemá s Čínou a Ruskem společný hodnotový systém. „Takto servilní jsme pro ně onucí, a tak s námi budou zacházet,“ dodal.