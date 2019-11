„Vypukl otevřený boj České televize proti SPD.“ Okamura hřímá nad nepříznivými průzkumy

Poslance Tomio Okamuru rozzuřil nově zveřejněný průzkum stranických preferencí, podle kterého by se SPD ani nedostalo do Sněmovny. Tvrdí, že agentury jsou podplacené a záměrně snižují procentové výsledky. Na sociální síti v pondělí 11. listopadu vysvětlil příčiny války mezi ČT a SPD.

Předseda Svobodné demokracie prohlásil, že vypukl otevřený boj České televize proti SPD. Politik tak zareagoval na nově zveřejněný říjnový volební model agentury Kantar CZ, dle kterého by SPD získala jen 4,5 procenta hlasů a tak by zůstala před branami Sněmovny.

Okamura tvrdí, že takový model je výsledkem říjnových událostí.

„Minulý měsíc SPD jako jediná strana ve Sněmovně hlasovala proti zprávám o činnosti a hospodaření České televize, tak dnes ČT zveřejnila průzkum, který si objednala a zaplatila u agentury Kantar CZ,“ vysvětlil politik.

„Vím, jak bude souboj sluníčkářů s SPD pokračovat – agentury nám dají postupně ještě menší preference, aby se pokusily odradit naše voliče. Ale stejně se jim to na konec nepovede,“ tvrdí Tomio Okamura. Politik u této příležitostí připomněl výsledky v polovině minulého volebního období, kdy agentury dávaly Okamurovi 1,5 procent, ale skutečný volební výsledek nakonec byl téměř 11 procent.

„Sluníčkáři vyhlásili otevřenou válku vlastencům. Politika je nelítostný svět, kde ‚pravda a láska‘ nehraje žádnou roli,“ vyslovil se laterálně Okamura o politice.

Říjnový volební model agentury Kantar CZ ukázal, že společně s hnutí SPD by i sociální demokraté získali také 4,5 procenta hlasů. Volby by tradičně vyhrálo ANO (31,5 procenta) před Piráty (17 procent) a ODS (12,5 procent). Poslance by měly také KSČM, TOP 09, KDU-ČSL a STAN.

SPD a CVVM

Dalšího poslance za SPD Radima Fialu na začátku listopadu pořádně zvedl ze židle nedávný průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Na základě říjnového modelu CVVM by se hnutí SPD (4,5 %) do Sněmovny vůbec nedostalo. Fiala takový výsledky označil za nesmysly.

„CVVM už je totálně směšná a trapná a je typickou ukázkou toho, jak jsou průzkumy stranických preferencí zmanipulované. CVVM dávalo Okamurovu hnutí v průzkumu v září 2017 čtyři procenta, ale výsledek SPD ve volbách v říjnu byl 10,64 procenta!“ rozčiloval se poslanec.

Politik následně vysvětlil, proč výsledky považuje za zfalšované. „Vedoucí CVVM je totiž Paulína Tabery, která je manželkou Erika Taberyho. Ten je v současnosti šéfredaktorem Bakalova a dříve Schwarzenbergova sluníčkářského Respektu. Navíc je známé, že Bakalova média na nás dlouhodobě útočí a současně fandí TOP 09. Není divu, když SPD jasně upozorňuje na Bakalovu lumpárnu s OKD i na další věci,“ argumentoval Radim Fiala.