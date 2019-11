Vojenský analytik Štefec dává za pravdu Macronovi: Pokud si dokážeme přiznat, že NATO je skutečně mrtvé…

Projev francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o mozkové smrti NATO pobouřil už mnoho Evropanů. Vojenský analytik Jaroslav Štefec se však na rozdíl od kritiků nebojí vyjádřit svůj souhlas s lídrem Francie. Odborník proto v pondělí 11. listopadu na sociální síti prozradil, jak oživit ‚mrtvou‘ alianci a uvedl, co Macrona k takovému výroku vedlo.

Sedmého listopadu francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro časopis Economist prohlásil, že „NATO zcela ztratilo koordinaci uvnitř aliance, což můžeme charakterizovat jako „mozkovou smrt“.

Jaroslav Štefec vysvětlil, že Macrona k jeho výroku vedla snaha oplatit americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi zesměšnění v případě „chemického útoku“ v Sýrii, kdy úder okřídlenými střelami USA, Francie a Velké Británie skončil fiaskem a stal se tak reklamou na ruské systémy protivzdušné obrany. Za další důvod označil také osobní zájem francouzského lídra o prezentaci vlastního významu voličům.

„Macronův výrok je veskrze pravdivý,“ vyjádřil český odborník souhlas s tím, že je Severoatlantická aliance na kraji propasti.

„NATO má mozkovou smrt už dávno za sebou. Zesnula tiše, leč naprosto doložitelně už před lety, aby se poté stala pouhým metafyzickým pojmem bez reálného obsahu,“ napsal. Podle analytika navíc současná Evropa nedisponuje vojenskou silou, s níž by bylo možné v globálním měřítku počítat. Tvrdí také, že Česká republika a většina členských zemí nemá skutečné armády, ale pouze námezdní vojáky, profesionální ozbrojence, které v případě likvidace nebo odchodu z území domovské země nemá kdo nahradit.

„Evropa se rozkládá a její, naše, kultura mizí a rozpouští se pod tlakem globální kultury „amerického způsobu života“ na straně jedné, a pod rostoucím tlakem migrantů především z muslimského světa, stále agresivněji prosazujících své požadavky, zvyklosti a způsob života na úkor nás, původních obyvatel evropských zemí, na straně druhé,“ zmínil Štefec následky migrační krize.

Prezident Macron v rozhovoru pro The Economist kritizoval také ‚agresivní činy‘ Turecka na severu Sýrie. V této souvislosti poznamenal, že Evropa o sobě musí začít přemýšlet jako o samostatné geopolitické síle.

„Tato cesta v podání Macrona je však odsouzena ke krachu. Důvodů je mnoho, ale ten hlavní asi nejlépe vyjadřuje otázka: „Kdo by evropské armádě velel, a k čemu by měla vlastně sloužit?“. Zkušenosti z období rakousko-uherské monarchie jsou stále ještě velmi hluboko vypáleny v naší národní paměti,“ okomentoval nápad francouzského prezidenta.

„Jediná reálná cesta je podle mého názoru něco jako reinkarnace Aliance. Pokud si dokážeme přiznat, že NATO je skutečně mrtvé, můžeme na jeho obrysech vytvořit ETO. European treaty organization, Organizaci evropské smlouvy,“ nabídl své řešení analytik.

Organizace evropské smlouvy by podle něj měla být postavena na prakticky stejných jednoduchých a srozumitelných smluvních článcích, leč tentokrát závazných. Stejně tak by měla být postavena i na skutečně fungující spolupráci v evropském vojenském průmyslu, skutečné úctě k zájmům i těch nejmenších členských zemí a také na společných kulturních hodnotách. Jedině taková organizace by podle Jaroslava Štefce pomohla ‚uzdravit‘ Evropu.

Reakce na ČT

I v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce zazněly komentáře k proslovu francouzského prezidenta o tom, že se NATO nachází ve stavu mozkové smrti. Tentokrát zazněly z úst Věry Jourové a generála Petra Pavla. Hosté se ale k nedávnému tvrzení Emmanuela Macrona postavili negativně. Shodli se na tom, že jsou jeho slova o stavu aliance dobrou zprávou pro Rusko.

„Osobně si myslím, že bychom se měli vyvarovat všeho, co se v Kremlu bude slavit. Já si myslím, že toto byla pro Kreml dobrá zpráva. EU jasně říká, že NATO je náš dobrý partner, že nebudeme budovat paralelní strukturu, ale také to, že si občané přejí, aby se více investovalo do obrany,“ konstatovala Jourová.

„Souhlasím s tím, že z toho jistě měli v Kremlu radost, protože to narušuje jednotu aliance a nahrává to tomu plánu prezidenta Putina ve stylu rozděl a panuj,“ řekl Petr Pavel.