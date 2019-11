„Organizátoři demonstrace na Letné jen využívají atmosféru výročí 17. listopadu.“ Akci nechápu, tvrdí Babiš

Babiš prozradil, že demonstrace, který se má za pár dnů v České republice odehrát, nechápe. Dodal také, že její organizátoři podle jeho mínění jen využívají atmosféru výročí 17. listopadu. Informoval o tom portál Novinky.cz.

„Máme svobodu a demokracii, každý může demonstrovat, kdy chce, kde chce a proti čemu chce. Je pravda, že já konkrétně tuhle demonstraci nechápu, nerozumím těm naprosto nepravdivým důvodům a zdá se mi, že organizátoři jen využívají atmosféru výročí 17. listopadu,“ prozradil svůj pohled na věc.

Spolku vadí Babišův střet zájmů

Spolek Milion chvilek pro demokracii na pondělní konferenci představil své požadavky. Mimo jiné zdůraznil, že český předseda vlády je stále ve střetu zájmů. Proto se rozhodl, že mu dá již tuto sobotu ultimátum. Buď se Babiš zbaví Agrofertu a odvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, nebo ať odstoupí.

K takovému ultimátu se vyjádřil i sám Babiš: „Jak jistě víte, moje bývalá firma je ve svěřenském fondu, přesně podle lex Babiš.“

Nutno podotknout, že český premiér sice převedl holding Agrofert, pod který spadají i další společnosti, jako například vydavatelství Mafra, do svěřenského fondu, ale i nadále je jejím beneficientem.

Babiš je navíc toho názoru, že by lidé dnes měli spíše slavit, a to díky tomu, co naše země a naši občané dokázali.

„(Důvodem slavení by mělo být, pozn. red.) to, co Česká republika dokázala, jakou cestu její občané ušli, a hlavně to, jakou skvělou budoucnost mají před sebou. Slavit právě to, že máme tu svobodu a demokracii. Ale fajn, je na každém, jak k tak významnému svátku přistoupí,“ doplnil.

Babiš: Bohaté státy stanou bohatšími a chudé chudšími.https://t.co/FO8SPXtEhl — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 8. listopadu 2019

Plánovaná demonstrace

Na tiskové konferenci Milionu chvilek pro demokracii, která proběhla v pondělí 11. října, spolek hovořil o nadcházející demonstraci na Letné. Ta má proběhnout dne 16. listopadu na Letné. O den později, v neděli 17. listopadu se pak budou konat demonstrace po celé zemi, a dokonce i v zahraničí.

„(Dne) 16. listopadu se sejdeme na Letné, abychom dali najevo, že nám to není jedno. Společně vyšleme mocným důrazný vzkaz: jsme tady a musí se s námi počítat! Jak jinak oslavit třicáté výročí sametové revoluce než tak, že společně pozvedneme hlas a ZNOVU SE POSTAVÍME ZA DEMOKRACII,“ stojí na jejich stránkách.

Dne 17. listopadu uplyne třicet let od sametové revoluce. Uvádí se, že mezi požadavky protestujících je rezignace premiéra Andreje Babiše.

Spolek rovněž tvrdí, že třicet let po sametové revoluci „nemáme moc důvodů k optimismu“. „Justice i veřejnoprávní média jsou v ohrožení a prezident nerespektující Ústavu slibuje premiérovi v obrovském střetu zájmů prezidentskou milost, bude-li to třeba,“ uvádí.

Kampaň Milionu chvilek trvá od února 2018. Dosud největší demonstrace organizovaná tímto spolkem proběhla dne 23. června v Praze a zúčastnilo se jí až čtvrt milionu lidí.