„Koho se ti čučkaři tak bojí a proč?” Ondráček zkritizoval návrh BIS kriminalizovat domobranu

Bezpečnostní informační služba svým návrhem chce ještě zpřísnit nový zákon, který připravuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj by za členství v domobranách měla hrozit pouze dvousettisícová pokuta. Informoval server Aktuálně.cz.

Ministerstvo vnitra i kontrarozvědka už opakovaně varují před domobranci – skupinami lidí, kteří chodí v uniformách, mají své velitele, nosí zbraně a pořádají samy pro sebe cvičení. BIS tak chce uzákonit, aby členství v nich bylo v nejzávažnějších případech trestným činem.

„Koho se ti čučkaři tak bojí a proč?“ ptá se poslanec a bývalý policista Zdeněk Ondráček.

Politik v pondělí večer na sociální síti okomentoval zprávu o návrhu kriminalizovat domobranu: „Nesouhlasím s tím, aby úkoly policie přebíraly a plnily samozvané ozbrojené spolky, ale tady mám dojem, že se BISka už dočista pomátla. Je třeba si uvědomit, že obdobné spolky, a je jedno, jak se budou nazývat, budou vznikat podle toho, jak bude stát schopen zabezpečit bezpečnost svým občanům, a to na celém území republiky a ne pouze v Praze a na letišti v Ruzyni.“

Podle Bezpečnostní informační služby by nezákonné mělo být vytváření ozbrojených skupin, které by prosazovaly politické, náboženské nebo obdobné společenské cíle. Pokud by došlo k vytvoření velké ozbrojené skupiny, mělo by se už jednat o trestný čin.

„Vycházíme přitom ze skutečnosti, že uvedené protiprávní jednání je v návrhu vymezeno poměrně široce, a tedy může zahrnovat porušení zákona s výrazným rozptylem společenské nebezpečnosti,“ uvedl mluvčí BIS Ladislav Šticha.

V současnosti lze trestněprávně postihnout jen některé případné projevy domobranců - nedovolené ozbrojování, omezování osobní svobody, neskryté nošení zbraní a podobně, a to zejména na úrovni jednání jednotlivců.

Ministerstvo vnitra je přitom tvrdé v tom, že stávající výčet trestných činů je v zákoně dostačující a v případě závažného porušení zákona umožňuje postihnout domobrance například i podle trestného činu přisvojení pravomoci úřadu, nedovolené ozbrojování či účast na organizované zločinecké skupině. „V současné době je taková úprava dostatečná a není třeba zavádět nový speciální trestný čin,“ řekla mluvčí rezortu Hana Malá.

„Navrhovaný zákon by měl jednoznačně stanovit, že v Česku jsou nelegální různé paramilitární struktury, které by si mimo právní rámec činily nárok na nahrazování, zastupování či doplňování jejího bezpečnostního systému,“ řekl koncem září ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Za členství v nelegálních paramilitárních skupinách by měla od roku 2022 hrozit až dvousettisícová pokuta.

Česká republika není připravená na krize

Analytici v Evropě, USA a Rusku s jistotou předpovídají novou krizi, která může být mnohem horší než v roce 2008. Je na ni připravena Česká republika?

„Absolutně není připravena,“ myslí si tři společenské organizace, které se pomocí otevřeného dopisu obrátily na prezidenta Miloše Zemana. Jedním ze signatářů je Ivan Kratochvíl, velitel Československých vojáků v záloze za mír, ten Sputniku vysvětlil znepokojení veřejnosti.

„Jako velitelé domobraneckých organizací dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme, a to ve spolupráci s bezpečnostními experty z ČR i ze zahraničí, bezpečnostní situaci v České republice i blízkém zahraničí. Chtěli bychom upozornit na jedno reálně hrozící významné bezpečnostní riziko, které dle našich informací český stát nejen svými stávajícími kroky podporuje, ale na jehož zvládnutí není v žádném případě dostatečně připraven,“ uvedl.

„Pro potřeby velení domobraneckých organizací byla koncem roku 2018 štábem domobrany vytvořena analýzy rizik, která v ČR i Evropě reálně hrozí, a to v horizontu od hodin až po roky. Mezi události, které mohou nastat, patří mimo jiné finančně-ekonomická krize mimořádné intenzity a dopadů a na to navazující banditismus extrémních rozměrů ze strany zahraničních pracovníků jako důsledek rychlého postupu ekonomické krize,“ vysvětlil pro Sputnik velitel Československých vojáků v záloze za mír Ivan Kratochvíl.