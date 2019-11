V ČT se strhla ostrá hádka kvůli syrským sirotkům. „Normálně si na tom děláte politickou kariéru,“ vyslechla si Šojdrová

V pondělních Událostech, komentářích na České televizi si do vlasů vjeli lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová a místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Tématem byla žádost Řecka přijmout 40 dětských uprchlíků. Šojdrová označila odmítavé stanovisko ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) za nelidské a obvinila ho ze šíření lží.

Tématem pondělního pořadu se stala žádost řeckého ministra pro ochranu osob o pomoc při přemístění dětských uprchlíků bez doprovodu. Na Česko by mělo připadnout 40 dětí.

„Tady je rozdíl v tom, jak vnímáme dítě,“ řekl Veselý. „My říkáme, že jsme připraveni postarat se o čtyřicet dětí mladších deseti let, pokud možno ze Sýrie, protože tam ten válečný konflikt aktivně probíhá. To, co nám nabízí řecká strana, jsou nezletilci z Afghánistánu a Pákistánu. Navíc, ty věky, které oni udávají, udávají oni sami, nikdo ty věky není schopen prověřit,“ vysvětlil.

Veselý se domnívá, že Řecko, kde se nachází 4 300 dětských uprchlíků, nehraje s Českou republikou čistou hru a pozastavil se nad tím, kolik nezletilým osobám skutečně je let. Podle něj může Česká republika pomoci pouze v případě dětí mladších deseti let.

Místopředseda sociálních demokratů připomněl zkušenosti ze sousedního Německa, kde zjistili, že v mnoha případech se náctileté děti ukázaly být plnoletými osobami. Proto podezřívá, že se žádostí o pomoc snaží zbavit těch nezletilců, kteří u nich páchají trestnou činnost.

„A jediné dvě mladší děti, které tam byly, byla syrská dvojčata. Určitě paní europoslankyně řekne, kolik jim bylo. Podle mých informací jim bylo šest let. My jsme nabídli řecké straně, že tyto děti přijmeme, a řecká strana to odmítla s tím, že tyto děti už jsou v rodině a chodí do školy,“ zdůraznil místopředseda ČSSD.

Veselý poznamenal, že jediný seznam, který od řeckých úřadů Česko dostalo, je ten, jenž pochází od Michaly Šojdrové.

Šojdrová v reakci nejdříve kritizovala rozhodnutí české vlády odmítnout uprchlické kvóty a následně obvinila Hamáčka ze lži. Ten totiž odmítl „přesouvat po EU 17leté bez nároku na azyl“. Europoslankyně vyzvala Hamáčka, aby dopis řeckého ministra zveřejnil.

„Protože to, co tady slyším, je hrubá lež. V tom dopise se nehovoří o sedmnáctiletých teenagerech. V tom dopise je prosba o dobrovolnou solidaritu. My jsme odmítli povinné kvóty, ale my nechceme ani tu dobrovolnou solidaritu. Tak co vlastně chceme? Vymýšlíme si historky o sedmnáctiletých,“ zlobila se.

„Takže ony přišly do Řecka, třeba jim bylo šest osm deset a za ty dva až tři roky, protože některé jsou v těch zařízeních víc než dva i tři roky, tak samozřejmě už mají některé dneska šestnáct a některé sedmnáct let,“ uvedla své propočty.

Podotkla, že zmíněný seznam , na kterém jsou děti mladší 14 let, předala Hamáčkovi 8. března a že čím déle Česko váhá, tím jsou děti starší.

Dále poznamenala, že dokonce i Maďarsko spolu s Rakouskem přijímaly na svém území uprchlíky. Veselý na to oponoval, že Česko je připraveno přijmout děti do deseti let. Řecká strana ale odmítá poskytnout o těchto dětských uprchlících údaje.

„Mně to připadá přímo nelidské. Copak čtrnáctileté, patnáctileté, šestnáctileté děti už nejsou děti? A copak si děti, které přijdou z Iráku, Afghánistánu, Pákistánu, nezaslouží podporu a ochranu? Mně to připadá pod lidskou úroveň. Pane Veselý, to myslíte vážně?“ vybuchla Šojdrová.

„Paní europoslankyně, myslím to úplně vážně. Myslím to naprosto vážně. Paní europoslankyně, vy dobře víte, že malé děti si zvyknou na prostředí, větší děti si na prostředí nezvyknou. Vy to dobře víte a vy nám vnucujete náctileté Afghánce, Pákistánce, kteří páchají trestnou činnost v Řecku, Řekové se jich chtějí zbavit a vy nám je sem vnucujete, vy chcete ohrozit naši bezpečnost,“ zlobil se místopředseda.

Nato chladnou hlavu ztratil i Veselý, který opět začal tvrdit, že ze strany náctiletých uprchlíků hrozí trestná činnost.

Na konci živé výměny názoru si každý chtěl vzít poslední slovo.

„Já myslela, že se mezi sociálními demokraty najde slušný člověk. To je hrozně smutný, tohle to poslouchat od místopředsedy sociální demokracie,“ vyčinila Veselému.

„Ne, paní europoslankyně, nezlobte se, ale vy si na tom normálně děláte politickou kariéru,“ vypálil Veselý na Šojdrovou, která vyjádřila naději, „jsou v nás ještě zbytky lidskosti“.

Dříve český ministr zahraničí Tomáš Petříček podotkl, že se situace v uprchlických táborech zlepšila a Česko aktivně pomáhá na mnoha místech Evropy i ve světě.