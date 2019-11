Čaputová v Praze připomněla události listopadu 1989. Večer vystoupí v pořadu Václava Moravce na ČT

Slovenská hlava státu Zuzana Čaputová zavítala u příležitosti 30. výročí sametové revoluce do České republiky. V Praze dnes položila věnec k památníku 17. listopadu a večer má na programu ještě vystoupení v televizním pořadu Fokus Václava Moravce. Informoval o tom portál ČT24.

Uctění památky 17. listopadu

Prezidentka Slovenska v úterý 11. listopadu položila věnec k památníku 17. listopadu na pražské Národní třídě. Vzhledem k tomu, že 17. listopad připadá až na neděli, probíhají vzpomínkové akce již od začátku týdne. Z toho důvodu přijela nejvyšší hlava SR do Česka už nyní.

„Možná si vždy neuvědomujeme možnosti, které Listopad přinesl. Faktem je, že změny jsou zahájené, ale nejsou ještě dotažené. Je před námi ještě kus cesty, aby demokracie, kterou jsme si v listopadu 1989 vydobyli, byla lidmi opravdu cítěna. Aby cítili sociální jistoty, aby žili důstojné životy,“ pronesla Čaputová.

​U této příležitosti pak hlava slovenského státu poznamenala, že v roce 1989 jí bylo šestnáct let a byla studentkou střední školy.

„Jako bychom si mnohé svobody a práva, které se revolucí staly samozřejmými, neuvědomovali a nevážili si jich. V tomto smyslu lze uvažovat o určitém dluhu. (…) Pokud se nebudeme angažovat ve veřejných věcech, mohou se dít věci, které se vymknou kontrole. A demokracie se může změnit na nějaký úplně jiný režim – například takový, jaký byl před osmdesátým devátým,“ varovala Čaputová.

Vystoupení na ČT24

Ve svém proslovu pak prezidentka dodala, že se jí zdá, jako by lidé zapomínali na to, co všechno tento zlomový okamžik v listopadu roku 1989 přinesl.

Pokud jde o další program nejvyšší představitelky Slovenska, v osm hodin večer má ještě vystoupit v pořadu Fokus Václava Moravce, který je vysílán na ČT24. V pořadu, jehož dnešním tématem bude Boj za pravdu, by podle informací měla diskutovat s chartistou a nynějším předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským, imunoložkou Blankou Říhovou a knězem a přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Markem Váchou.

„Na pozvání reagovali téměř okamžitě, protože ČT24, včetně Fokusu, má na Slovensku velmi dobré jméno. Nebylo to přemlouvání – až mě to překvapilo,“ řekl Václav Moravec.

účasti Čaputové v českém pořadu se vyjádřil sám moderátor. Uvedl, že byl reakcí překvapen.

Uvádí se také, že se tentokrát diskuze bude konat v prostorách Betlémské kaple.

Zeman na Slovensku

Mluvčí českého prezidenta prozradil, že český prezident Miloš Zeman plánuje návštěvu Bratislavy. Na Slovensko zamíří už 16. listopadu. Tento den ale nebyl vybrán náhodně, jelikož připomíná 30. výročí protirežimní studentské demonstrace, která jen o den předběhla pražské události.

Pokud jde o 17. listopad, ten Zeman stráví v Česku. Podle Ovčáčka se ale nebude účastnit žádných oslav.