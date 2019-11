A je rozhodnuto: Resort obrany definitivně schválil nákup 12 vrtulníků za 14,6 miliard Kč. ČR je získá už za čtyři roky

Armádě ČR by mělo do výzbroje v roce 2023 přibýt celkem dvanáct kusů amerických vrtulníků. Mělo by se tak stát na základě rozhodnutí českého ministerstva obrany, které definitivně schválilo nákup 12 strojů. Smlouva má být uzavřena do konce tohoto roku. Uvedl to ministr obrany Lubomír Metnar.