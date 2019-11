Mediální expert: Focus Václava Moravce je paskvil odporující zákonu a poslání České televize

Štěpánek vyjádřil názor, že pokud bude i nadále Česká televize vysílat „podobné propagandistické paskvily“, veřejnost vyžene z pozice generálního ředitele Petra Dvořáka i samotného Václava Moravce.

„Viděl jsem posledních deset minut a naplnilo mě to nadějí. Pokud bude Česká televize i nadále vysílat podobné propagandistické paskvily, jako byl Fokus Václava Moravce se slovenskou prezidentkou Čaputovou, předsedou Ústavního soudu Rychetským a dalšími dvěma statisty, paskvily, které svojí jednostranností zcela odporují zákonu, a tím pádem i poslání veřejné televize, nemůže to dlouho trvat a podstatná část veřejnosti se naštve tak, že vyžene generálního ředitele Petra Dvořáka i s Moravcem a zbytkem celé té veřejnoprávní manipulační úderky z Kavčích hor svinským krokem,“ napsal bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu na svém Facebooku.

Petr Štěpánek nebyl jediný z mediálních expertů, který okomentoval pořad Focus Václava Moravce. Připojil se k němu i člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov.

Ten označil debatu v pořadu za nevyváženou. Česká televize se podle jeho názoru snaží „vychovávat“ své diváky, čímž se neliší od „předlistopadové“ televize.

„Fokus na ČT - Čaputová, Rychetský a Moravec. Názorově vyvážená debata. Střet různých myšlenek, protikladných názorů, zajímavých úhlů pohledů, aby si divák mohl utvořit vlastní názor... tedy, to tam není. Debatu by to znepřehlednilo. Lidi by si nemuseli jiné názory správně vyložit. Nositeli těch správných názorů jsou diskutující. Jiné názory se jen citují, pro jistotu s despektem a ironii. Jak říká předseda její rady, ČT má vychovávat. Tak to dělá. Jako ta předlistopadová televize. Je to v genech,“ myslí si člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Pořad Focus Václava Moravce nenechal chladným ani komentátora a blogera Tomáše Vyorala. Podle jeho slov je moderátor Václav Moravec „pseudomoderátorská špína“, jelikož nemístně vtipkuje a hodnotí demagogická vyjádření svých hostů.

„Nezlobte se na mě, ale Moravec je pseudomoderátorská špína, stoka světové úrovně. Veřejnoprávní moderátor hodnotí účelovou DEMAGOGII Rychetského jako pravdu a vtipkuje, že za ni bude pokárán prezidentem,“ napsal Tomáš Vyoral na svých sociálních sítích a následně dodal přepis interakce mezi moderátorem Václavem Moravcem a předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským.

„Rychetský: ‚Jsem hluboce zklamán z toho absolutního odporu přijmout k nám do naší země jakoukoliv lidskou bytost, která utíká před terorem, před násilím za situace, kdy nám po tom roce 1968, když od nás lidé utíkali za minulého režimu, tak byla otevřená náruč ve většině evropských zemí naší civilizace.“Moravec: ‚Jste si vědom toho, že teď za tuto pravdomluvnost budete pokárán? Nebudu říkat kým, že se máte víc věnovat ústavnímu soudu, než vstupovat do veřejného prostoru a do politiky,“ dodal komentátor.

Focus Václava Moravce byl vysílán včera z Betlémské kaple. Pořad byl údajně věnován hledání pravdy. Účastnil se ho předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a další hosté. Pořad byl prokládán vzletnými slovy bývalého prezidenta Václava Havla. Podle slov moderátora Václava Moravce se vysílání účastnilo i několik stovek studentů středních a vysokých škol z celé České republiky.