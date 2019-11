Zdeněk Svěrák a Bolek Polívka si stěžovali Havlovi. Došlo na pravdoláskaře, havloidy a sluníčkáře

Zdeněk Svěrák si ve své části stěžoval, že demokracie v České republice je nemocná. Sám sebe označil za takzvaného „pravdoláskaře“ a „havloida“.

„Tohle je auto, ve kterém dělal Václav Havel sametovou revoluci. Já jsem pomyslný spolujezdec Václava Havla a mám možnost říct mu, jak to u nás po 30 letech svobody a demokracie vypadá. Pane prezidente, možná, kdybyste to tady viděl, tak se vám zatočí hlava, protože ta naše demokracie je taková nemocná. Vznikla nadávka: pravdoláskař. Já patřím mezi ty pravdoláskaře. A taky vzniklo slovo pro nás: havloid. Že jsme havloidi. To vás možná potěší, že tady s námi pořád jste,“ prohlásil Svěrák.

Jako další nahrál vzkaz pro Havla herec z Divadla Járy Cimrmana marek Šimon. Ten poukázal na Havlovu „genialitu“ při jeho slovech o demokracii. Těm, kdo to s ní myslí dobře, údajně svazuje ruce.

„Vašku, já bych vzpomenul tvoji hru Spiklenci, kde jsi naprosto geniálně vystihnul naši dnešní politickou situaci. Tam předseda vlády říká: Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kteří to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce. Zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše. A to si myslím, že to opravdu vystihuje,“ prohlásil Marek Šimon.

Následoval příspěvek herce a komika Bolka Polívky. Ten si postěžoval na to, že je označování za „sluníčkáře“. Údajně asi z toho důvodu, že „čekají na lepší počasí“.

„Jak je to s cenzurou, Václave. Prostě, jak je to rozdělený na ty dva tábory, tak někdo začerňuje, někdo očerňuje, takže těžko se v tom člověk vyzná. Taky nám říkají sluníčkáři. To je asi proto, že čekáme na lepší počasí, na lepší klima, který pořád nepřichází. Nevím, jestli bys měl radost, ale ty to vlastně stejně všechno vidíš. Ale pravděpodobně to zatím nemůžeš ovlivnit,“ prohlásil Bolek Polívka.

Klip uzavírá Zdeněk Svěrák se slovy o tom, že ruzyňské letiště „pořád ještě“ nese jméno první českého prezidenta.

„Jo, a ještě vás potěší, že pražské letiště se pořád ještě jmenuje Letiště Václava Havla. Ostatní vám řeknou ostatní,“ dodal na závěr Zdeněk Svěrák.

Demonstrace na Letné

Další demonstrace na pražské Letné je plánovaná na sobotu 16. listopadu. Akce je pořádána spolkem Milion chvilek pro demokracii. Jedním z požadavků aktivistů je rezignace premiéra Andreje Babiše.

Podle slov Andreje Babiše se aktivisté snaží zneužít atmosféry 17. listopadu ve svůj prospěch, aby dosáhli vlastních politických cílů.

Dosud největší demonstrace proběhla 23. června v Praze, zúčastnilo se jí až čtvrt milionu lidí.