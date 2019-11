„Definici malých syrských opuštěných sirotků nesplňují.“ Hamáček odpověděl nespokojenému Kalouskovi

„Rád bych se vyjádřil ke kauze přijetí syrských dětí. Chci jasně říci, že nejsem žádné monstrum, které by odmítalo pomoci malým dětem bez doprovodu, které by byly v nějaké tíživé situaci. Nicméně podle všech informací, které máme, žádné takovéto děti se na řecké straně nenacházejí. Respektive pokud tam jsou, tak jsou součástí nějakého systému péče na řecké straně,“ píše Hamáček na Facebooku.

Podle ministra vnitra na výzvu řecké strany zareagoval. Uvedl, že požádal o seznam dětí pro bezpečnostní prověrku.

„Je potřeba ale vše uvést na pravou míru. M. Kalousek rád každého kritizuje. Naposledy se pustil do mě. Přidali se k němu i Lidovci. Já chci říct, že rozhodně odmítám, že bych na výzvu Řeků nereagoval. Naopak bych rád zopakoval svou žádost o poskytnutí seznamu konkrétních 40 dětí bez doprovodu, u nichž je právně i logisticky možné jejich případné přijetí z Řecka podrobit bezpečnostnímu prověření,“ sdělil.

Dále ministr upozornil na statistika svého rezortu. Uvedl, že absolutní většina dětí nepochází ze Sýrie, jsou starší 14 let a jsou chlapci.

„Podle našich statistik je opravdu v Řecku přes 4000 nezletilých, tzn. mladších 18 let bez doprovodu, nicméně dvě třetiny z nich jsou Afghánci a Pákistánci, 93 procent z nich je starších 14 let a 94 procent z nich jsou chlapci. Ten typický nezletilý bez doprovodu je Afghánec nebo Pákistánec starší 14 let, což rozhodně nesplňuje definici malého syrského opuštěného sirotka,“ napsal.

„Příchod takovýchto mladistvých by byl pro naši zemi bezpečnostním rizikem, což nepřipustím,“ okomentoval Hamáček.

Předtím Hamáček na svém Twitteru sdělil, že Atény svým dopisem, ve kterém informovaly o situaci s uprchlíky, pokusily vyvolat debatu o relokacích. Podle ministra přemístění „17letých bez nároku na azyl“ nemá smysl, protože Řecko dostává na ochranu hranic a azylové řízení miliardy eur z Bruselu.

Kritické komentáře

Řecký dopis

Dříve předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval Hamáčka, aby vysvětlil, jak ministerstvo vnitra naložilo s řeckou žádostí. Podle Kalouska by nepřijetí dětí bylo pro Českou republiku ostudné a hanebné. Šéf KDU-ČSL Marek Výborný ze své strany sdělil, že považuje odmítání pomoci „těm nezranitelnějším“ za nelidské. Na adresu českého ministra vnitra zněly i další kritické komentáře, které ho vyzývaly na situaci reagovat.

Dne 6. listopadu server Hlídací Pes zveřejnil článek, ve kterém upozornil na to, že začátkem září Řecko vyzvalo ministry vnitra zemí Evropské unie k přijetí dětí bez doprovodu z uprchlických táborů. Uvádělo se, že Hamáčkův rezort byl požádán o přijetí 40 nezletilých, kteří potřebují akutní péčí. Řecká strana rovněž vyzývala jednat v této kauze rychle pro zajištění bezpečnosti dětí.