Babiš: Jaderný blok v Dukovanech by měl být dostaven v roce 2036

Premiér Andrej Babiš se po dnešním zasedání stálého výboru pro výstavbu jaderných zdrojů ve Strakově akademii nechal slyšet, že dodavatel nového jaderného bloku v Dukovanech by se měl vybrat do konce roku 2022 a dokončen by měl být v roce 2036. Informují o tom Novinky.cz.