Ministerstvo obrany ČR mění ruské radiolokátory za izraelské. Kolik to bude Česko stát?

„Nákup radiolokátorů MADR je jedním z našich klíčových modernizačních projektů. Jsem rád, že se blížíme k úspěšnému konci dlouhé cesty,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. Radary budou průběžně dodávány do roku 2023. „Nahradí zastaralou radiolokační techniku ruské výroby, která je již za svou životností,“ dodal.

Pejšek uvedl, že smlouva je v poslední fázi přípravy. „V současnosti probíhají poslední formální kroky, po jejichž dokončení bude smlouva připravena k podpisu," řekl mluvčí s tím, že ze strany Izraele bude podepsána zástupci vládní zbrojní agentury.

Do zakázky by měl být zapojen také český průmysl, a to v míře minimálně 30 procent.

Nezávislý znalecký posudek potvrdil dohodnutou cenu 3,5 miliardy korun za 8 radarů. „Obdrželi jsme kladný nezávislý posudek, kde znalec explicitně konstatuje, že se jedná o cenu v místě a čase obvyklou,“ uvedl náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Filip Říha.

Nové radary zajistí armádě přehled o vzdušné situaci ve výškách od 100 do 3000 metrů. České armádě je dodá přes izraelskou vládu izraelský státní podnik Elta Systems, který vyrábí systém Iron Dome. Je schopen nejen zjistit raketový útok, ale i vyhodnotit, kam raketa dopadne a v případě nebezpečí útoku na zalidněnou oblast ji sestřelit. Elta české armádě nabídla radar ELM 2084 MMR (Multi-Mission-Radar, radar pro více rolí), který je součástí tohoto systému.

Komplikace

Loni v červenci tehdejší ministryně obrany Karla Šlechtová uvedla, že nákup radarů z Izraele zkomplikovalo rozhodnutí bezpečnostního výboru NATO, které nepřipustí, aby se do aliančního systému zapojil jiný, který nepochází z členské země NATO.

Později Šlechtová prohlásila, že ministerská inspekce zjistila u některých dosud neukončených tendrů závažná pochybení. Obrátila se proto na Vojenskou policii. Mezi podezřelými zakázkami byl právě i nákup izraelských radiolokátorů.

Metnar loni v prosinci výběrové řízení kvůli pochybnostem zrušil a vládě navrhl, aby radary koupila přímo od izraelské vlády.