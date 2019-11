Jeden mrtvý, sedm dětí zraněných. Na Mělnicku došlo k další srážce autobusu s nákladním vozem

"Jedna osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, záchranáři už ji nemohli nijak pomoci," cituje Radiožurnál slova mluvčí středočeských záchranářů Petry Effenbergerové, ta následně dodala: "Druhá dospělá osoba utrpěla středně těžká poranění a sedm dětí bylo zraněno lehce, byly ošetřeny a budou transportovány do zdravotnických zařízení."

Podle jejích slov utrpělo sedm dětí lehká zranění.

"Po nehodě zůstal v autobuse zaklíněný řidič, hasiči jej museli vyprostit," cituje portál televize Nova slova mluvčí policie Markéty Johnové.

Ten dále informuje, že kvůli nehodě byla uravřena silnice mezi Novou Vsí a Velvary.

Již druhá vážná nehoda autobusu

Ve středu 13. listopadu došlo k jedné z nejtragičtějších nehod na Slovensku. Srážka autobusu a nákladního automobilu si vyžádala 12 obětí. Došlo ke srážce linkového autobusu, který převážel především školáky a studenty, a nákladního vozu, který vezl kamení. Uvádí se, že ke srážce došlo poté, co řidič nákladního vozidla vjel do protisměru. Policie odstraňovala následky dopravní nehody do pozdních nočních hodin a i ráno byli policisté stále na místě.

​Prezident Česka Miloš Zeman poslal kondolenční dopis slovenské prezidentce. „Slova mohou jen stěží vyjádřit bolest a smutek nad zmařenými lidskými životy. Dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem české veřejnosti vyjádřil hlubokou soustrast. V této pohnuté chvíli jsme myšlenkami s Vámi,“ napsal Čaputové Zeman. Také premiér ČR Andrej Babiš vyjádřil soustrast Slovensku.