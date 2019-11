Okamura se zase pustil do ČT: Česká televize vede politickou válku s hnutím SPD

Okamura ve svém příspěvku píše, že jeho hnutí SPD jako jediné z parlamentních politických subjektů hlasovalo a v budoucnu bude hlasovat proti zprávám o hospodaření a činnosti České televize. „Nepovolíme v našem úsilí, ani kdyby nám její politologové dávali v manipulativních průzkumech 0 %,“ napsal na svém profilu lídr SPD.

Podle jeho slov je stanovisko jeho hnutí jasné. Jak sám uvedl, Česká televize špatně hospodaří a zneužívá svůj statut k politické manipulaci v zájmu globalistů Evropské unie.

„Je propojena se zájmy politických neziskovek řízených globalistou Sorosem. Hnutí SPD požaduje změnu České televize na příspěvkovou organizaci státu pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Podali jsme zákon na zrušení koncesionářských poplatků, které jsou faktickou formou daně bez ohledu na to, jestli se občan na programy České televize dívá nebo ne,“ zakončil svůj příspěvek na sociální síti Tomio Okamura.

„Vypukl otevřený boj České televize proti SPD.“ Okamura hřímá nad nepříznivými průzkumyhttps://t.co/W7JuCle9mO — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 11. listopadu 2019

​ „Otevřený boj proti SPD“

„Vím, jak bude souboj sluníčkářů s SPD pokračovat – agentury nám dají postupně ještě menší preference, aby se pokusily odradit naše voliče. Ale stejně se jim to nakonec nepovede,“ tvrdí Tomio Okamura.

Před pár dny se Tomio Okamura opět negativně vyjádřil na stranu České televize. Byl totiž zveřejněn nový průzkum stranických preferencí. Podle toho by hnutí SPD ani neprošlo do Sněmovny, jelikož by získalo pouhých 4,5 procenta hlasů. Podle slov lídra strany SPD jsou agentury podplacené a záměrně snižují procentové výsledky. Podle slov Okamury hlasovalo jeho hnutí jako jediná strana ve Sněmovně proti zprávám o činnosti a hospodaření ČT.

Podle volebního modelu agentury Kantar CZ, který byl zveřejněn, by získali i sociální demokraté 4,5 procenta hlasů a tudíž by do Sněmovny také nepostoupili. Vítězem by se stalo hnutí ANO s 31,5 procenty. Piráti by skončili s 17 procenty, občanští demokraté s 12,5 procenty. Do Sněmovny by se dostaly rovněž strany KSČM, TOP 09, KDU-ČSL a STAN.

Politik u této příležitostí připomněl výsledky v polovině minulého volebního období, kdy agentury dávaly Okamurovi 1,5 procent, ale skutečný volební výsledek nakonec byl téměř 11 procent.

Okamura to natřel vládě. „Zvýšení důchodů? Senioři mají ještě mínus ve srovnání s dřívějškem.“ Těžké čtení pro ČSSDhttps://t.co/XBAhggTaMz — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 24. října 2019

​