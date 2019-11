Ruský velvyslanec byl předvolán na české ministerstvo zahraničí

Ruský velvyslanec v Praze Alexandr Zmejevskij byl předvolán na české ministerstvo zahraničí poté, co ruské ministerstvo spravedlnosti označilo činnost organizace Člověk v tísni v Rusku za nežádoucí. Informovalo o tom české ministerstvo zahraničí.

Vzhledem k tomu, že ministr zahraničí Tomáš Petříček se nachází na zahraniční cestě, setkal se s velvyslancem náměstek ministra Martin Povejšil. Požádal diplomata, aby vysvětlil, proč byla organizace v Rusku označena za nežádoucí.

Ministr Petříček se krátce poté, co byla organizace zařazena na seznam společností, jejichž činnost je v Rusku považovaná za nežádoucí, na svém Facebooku k situaci vyjádřil.

„Člověk v tísni je respektovaná organizace podporující lidská práva a demokracii ve světě. Zveřejněné důvody jejího zákazu v Rusku proto považuji za absurdní. Zákaz lidskoprávní organizace svědčí o stavu lidských práv v zemi. Budu požadovat vysvětlení. Předvolám si ruského velvyslance,“ napsal na svém Twitteru.

​Podle české diplomacie ujistil velvyslanec náměstka, že stanovisko české strany bude tlumočit v Moskvě. Kromě jiného v tiskovém prohlášení diplomacie uvedla, že organizace Člověk v tísni je významná a uznávaná česká obecně prospěšná společnost. Věnuje se humanitární, rozvojové a lidskoprávní oblasti a její působnost je ve více než 50 zemích.

Sám Petříček na Twitteru dnes vysvětlil, že na předvolání nechtěl čekat až do jeho návratu z Etiopie.

„Situace kolem Člověka v tísni si žádá rychlou reakci. Ruský velvyslanec byl na ministerstvo zahraničí předvolán již dnes (ve čtvrtek, pozn. red.). Nechtěl jsem, aby se čekalo na můj návrat ze zahraničí. Zastoupil mě proto náměstek Martin Povejšil. Až se vrátím, budeme koordinovat další kroky, a to i na mezinárodní úrovni,“ stojí v příspěvku ministra.

​Situace s Člověkem v tísni v Rusku

Ruské ministerstvo spravedlnosti informovalo o zařazení organizace Člověk v tísni na seznam zahraničních a nevládních organizací, jejichž činnost je v Rusku považována za nežádoucí. Podle ministerstva je daná organizace na seznamu nežádoucích organizací v Rusku od 7. listopadu tohoto roku, a to na základě rozhodnutí náměstka generálního prokurátora Ruské federace.

​Člověk v tísni se stal již devatenáctou organizací, jejíž činnost ruské ministerstvo spravedlnosti označilo za nežádoucí. Tato nezisková organizace přitom údajně považuje za svůj hlavní cíl poskytování pomoci v krizových bodech a podporu rozvoj demokracie a lidských práv ve světě.

Uvádí se, že pokud je nějaká organizace do seznamu ruského ministerstva spravedlnosti zařazena, její účty jsou zmrazeny a dceřiné společnosti jsou uzavřeny. Nežádoucím organizacím je také zakázáno pořádat veřejné akce (od seminářů až po shromáždění), shromažďovat a distribuovat své materiály, a to i prostřednictvím médií.

Samotná organizace na zprávu zareagovala a uvedla, že zařazení na seznam nežádoucích organizací pro ni není překvapením, i přesto to ale považuje za nepříjemnost. Dále uvedli, že momentálně zastavují veškeré aktivity na podporu ruských partnerů a přátel, aby nedošlo k ohrožení a aby byli opatrnější. Jak však dodávají, neznamená to, že by v Rusku přestali pracovat.