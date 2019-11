Zeman překvapil na Barrandově: Uvedl, co má společného s Trumpem

V odpovědi na otázku moderátora Jaromíra Soukupa, jak vnímá pokusy některých sil v americkém Kongresu odvolat Trumpa, Zeman řekl, že v tom všiml nějaké podobnosti s americkým vůdcem.

„Stejně jak jsem se díval na senátní ústavní žalobu, která měla také za cíl odvolání prezidenta,“ odpověděl Zeman. „No, tak jsem se usmál a říkal jsem, že v něčem máme s Donaldem Trumpem něco společného. Mimo jiné i to, že jsme oba podezřívání z toho, že jsme ruskými agenty,“ dodal prezident.

Ovčáček prozradil, jak prezident Miloš Zeman plánuje oslavit 30. výročí sametové revoluce. https://t.co/hE38FB4umw — Sputnik ČR (@sputnik_cz) November 13, 2019

Další témata

Během rozhovoru se Soukup také ptal prezidenta, co myslí o záměru předsedy jihočeské ČSSD Jiřího Zimoly kandidovat v příštích krajských volbách za nové hnutí. Podle slov Zemana to není dobrý nápad.

„Několikrát jsem Zimolovi říkal, že neměl rezignovat na funkci prvního místopředsedy ČSSD. Varuju ho před pokusem založit si novou politickou stranu. Je to štěpení atomu,“ řekl Zeman s tím, že Zimola je jednou z mála výrazných osobností ČSSD, a měl by proto pracovat pro tuto stranu a občas snést porážku.

Další téma se týkalo kauzy přijetí syrských sirotků do Česka. Ministr vnitra Jan Hamáček vyzval Řecko, aby poskytlo seznam čtyřiceti konkrétních dětí bez doprovodu, které by Česko mohlo přijmout. „Zaujalo mě, že některým je i sedmnáct let, to je téměř dospělý člověk, žádné dítě,“ zdůraznil Zeman a zopakoval stanovisko premiéra Andreje Babiše, podle kterého žádní migranti nemají být na území ČR.

Zeman zhodnotil události uplynulého týdne.https://t.co/ajda8gfJ6f — Sputnik ČR (@sputnik_cz) November 8, 2019

Ústavní žaloba na prezidenta republiky

Žaloba, která byla představena na konci dubna, byla postavená na tom, že prezident Miloš Zeman neustále více či méně závažnými skutky porušuje Ústavu ČR. V dokumentu jsou zmíněny skutky od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády až po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou.

Český prezident však tuto iniciativu skupiny senátorů již dříve označil za ústavní negramotnost. Podle prezidentova názoru jeho kroky nebyly v rozporu s Ústavou ČR.

Aby se žaloba na Zemana dostala na stůl ústavním soudcům, muselo pro její podání hlasovat nejméně 120 z 200 poslanců. Ve Sněmovně získala však jen 58 hlasů, proti bylo 62.