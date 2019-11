Praha 6 prosí o pomoc ministerstvo obrany. Důvodem je pomník maršála Koněva

Místostarosta Jan Lacina dnes předložil písemnou informaci k jednání zastupitelstva dejvické radnice. Vyplývá z toho, že magistrátní komise pro umění ve veřejném prostoru předběžně přislíbila svou pomoc v oblasti financování nového památníku.

Lacina měl jednat s Hanou Kordovou Marvanovou, pražskou radní. Právě ona se zabývá vznikem Muzea paměti 20. století, které je jednou z možností umístění pomníku. Rovněž je v plánu schůze s ředitelem magistrátního odboru památkové péče Jiřím Skalickým.

Osočování odpůrců přenesení památníku Koněva je prostředek zastrašení občanů, tvrdí ukrajinista Skála https://t.co/SBrKbF8t7V pic.twitter.com/uNhQav0yCR — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 6. října 2019

​Kromě toho byl odeslán dopis řediteli odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Eduardu Stehlíkovi, kde Praha 6 žádá o pomoc. Z konzultace se stavebním úřadem plyne, že sochu je možné přemístit, je ovšem nutný projekt na odstranění podstavce. Jednání probíhalo i s Hanou Třeštíkovou, radní pro kulturu, a předsedou grantové komise hlavního města Martinem Bendou. Tématem bylo financování budoucího Památníku osvobození Prahy na konci druhé světové války.

Koněvova kauza

Socha maršála Koněva byla vandaly několikrát poškozena. V srpnu ji neznámý pachatel polil červenou barvou, poté ji nechal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář zakrýt plachtou s lešením s tím, že ji odmítl očistit. Věc byla následně projednávána zastupiteli městské části.

Dne 12. září došlo ke schválení odstranění sochy maršála Koněva. Nahradit by ji měl památník osvoboditelů Prahy. Podle Ondřeje Koláře, starosty Prahy 6, není socha ani válečným hrobem ani není pod ochranou mezinárodního práva.

Během hlasování bylo celkem 33 hlasů pro a 1 proti, a tudíž došlo ke schválení návrhu vládnoucí koalice, který se týkal přemístění sochy Koněva do muzea. Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina k situaci dodal, že o přesunutí sochy do zahraničí se určitě neuvažuje, a že pomník by mohl být součástí plánovaného městského Muzea paměti 20. století.

​Kritika ze strany Ruska

Ruské velvyslanectví situaci okomentovalo tím, že odmítlo námitky českého ministerstva zahraničních věcí. To odmítlo účast v řešení situace okolo památníku sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6. Situace nakonec vyústila v rozhodnutí o přemístění památníku, stálo v komentáři ruského zastupitelství.

Velvyslanectví rovněž sdělilo, že proti plánům na přemístění památníků rozhodně stojí. Dodali, že na daný krok se bude hledět jako na neodpovídající plnění Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z roku 1993.