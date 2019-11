Eko-Greta není apoštolem nového náboženství. Západu chybí lídři, říká přední český egyptolog

Moderátor Luboš Xaver Veselý se egyptologa ptal na zánik civilizací. Ten upozornil na skutečnost, že všechny civilizace zanikají.

„Všechny civilizace takzvaně zanikly. To ale neznamená, že ti lidé žijící v té civilizaci by byli vybiti, nebo někam odešli či zmizeli. Civilizace se vyvíjí v čase a může skokovým způsobem nabýt takových vlastností, že začneme hovořit o jiné civilizaci, o jiné kultuře,“ řekl Bárta a ilustroval to na příchodu raného křesťanství, které změnilo směr do té doby existující egyptské kultury.

„Kolaps civilizací neznamená nic jiného než velikou a rychlou kulturní civilizační změnu,“ dodal. Podle jeho názoru se civilizace neustále mění, až najednou získávají úplně jinou formu.

Naše civilizace se prý v současné fázi nachází na svém vrcholu, neboť lidé prakticky nejsou v ničem omezováni, co se týče osobního rozvoje a dalších faktorů.

„Pokud jde o úroveň našich životů, o možnost voleb, o možnosti osobního rozvoje, příležitosti ke vzdělávání, zdravotní péči, komunikační nástroje, přístup ke vzdělání a poznání… To všechno tady máme. (…) Nebyly války od roku 1945, když si odmyslím jihovýchodní Evropu v 90. letech. To je období nebývalého rozvoje ekonomického, sociálního, období dlouhého míru. A to vše mě vedlo k tomu, že jsem říkal, že jsme na vrcholu,“ prohlásil Bárta v XTV.

Podle jeho slov je možné, že vývoj směrem vzhůru bude pokračovat i nadále, ale k tomu je potřeba sociální smír, funkční sociální smlouva a laciné zdroje energie, „protože ten náš systém je energeticky velice náročný“.

Současná posedlost ekologickými technologiemi a ekologií, kterou reprezentuje švédská školačka Greta Thunbergová, není novodobým náboženstvím, myslí si egyptolog.

„Nemyslím si, že nejde o novodobé náboženství. Jde o ideologii, která vychází z mnoha reálných faktů,“ zmínil s tím, že planetu Zemi „vybydlujeme“, místo abychom ji zkrášlovali.

Situace, kde se nyní nachází západní civilizace, vyžaduje, slovy Bárty, nové lídry, kteří budou schopni přinášet nové myšlení a bez fanatismu ho vysvětlit okolí. Ti by také měli umět inspirovat, nikoli strašit, jelikož „strašením nikam nedojdeme“.

Miroslav Bárta

Miroslav Bárta je vlivný český egyptolog, který se ve svém výzkumu věnuje i zánikům civilizací a lidských společností. Při svých přednáškách prezentuje českou egyptologii jako vědu strategické důležitosti, neboť díky ní je možné porozumět situaci, ve které se v současné době civilizačně nacházíme a můžeme tak činit kroky, abychom se vyhnuli silným společenským otřesům.