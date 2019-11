Vostrá o 17. listopadu: Nemyslím si, že je co slavit

Poslankyně za KSČM Miloslava Vostrá se na svém profilu na Facebooku zaměřila na 30. výročí od sametové revoluce, které si Česko připomene tuto neděli. Zveřejnila rozsáhlý příspěvek, který začíná otázkou, zda je vůbec co slavit.

Vostrá svůj příspěvek začala slovy, že před 30 lety se odvrátila celá společnost od myšlenky socialismu. Podle jejích slov tehdejší lidé toužili po svobodě a demokracii. Poslankyně si pokládá otázku, zda se tyto jejich představy vůbec naplnily.

„Revoluční rok 1989 byl důsledkem dlouhodobě opomíjených a neřešených zásadních rozporů ve společnosti, které však dodnes přetrvávají. Neodůvodněné sociální rozdíly i v dnešní době znovu kriticky zesilují napětí ve společnosti a řada lidí je nespokojena. Jejich naděje se totiž nenaplnily. Není se čemu divit,“ napsala Vostrá v příspěvku.

Jak dále uvádí poslankyně, nově příchozí politická reprezentace neměla téměř žádné zkušenosti a rozhodně nechtěla naslouchat těm, kteří aspoň nějaké měli. Podle jejích slov nebylo cílem budovat lepší společnost, ale naopak pálit staré mosty a zahodit vše, co bylo vybudováno.

„Moci se postupně chopili lidé, kterým nešlo o svobodu a demokracii, ale o vlastní zisky. Někteří z nich přišli, především v devadesátých letech, beztrestně k nevídanému bohatství,“ pokračuje poslankyně.

Vítězové a poražení

Vostrá v příspěvku uvádí, že již od samotného začátku neexistovaly stejné startovní podmínky a že krize se začala znovu postupně prohlubovat. „Kdo je tedy vítěz a kdo poražený,“ ptá se na Facebooku Vostrá a dodává, že ona sama neví, koho brát za vítěze.

​„Za poražené bych si dovolila označit všechny, kteří v listopadu 1989 zvonili klíči a doufali v lepší život. Systém před rokem 1989 přinesl lidem celou řadu sociálních jistot, přispěl k industrializaci zaostalých oblastí a především stavěl na hodnotách, jako je zdraví, vzdělání či kultura,“ poznamenává Vostrá.

Realita dnešní doby

Podle poslankyně je realita dnešní doby taková, že vzniká nevraživost, vzrůstá závist a nesnášenlivost. Podle jejích slov se velká část společnosti postupně propadla děravou sociální sítí až na zem a téměř desetina našich občanů je v exekuci.

„Proto se vůbec nedivím, že v nedávno zveřejněném výzkumu skoro 40 procent lidí starších 40 let řeklo, že se před rokem 1989 v naší zemi žilo lépe. Tohle asi nechtěl nikdo z nás. KSČM na problémy v porevolučním uspořádání upozorňuje celých 30 let. Byli jsme označováni za zpátečníky a zesměšňováni,“ vysvětluje Vostrá.

V závěru příspěvku poslankyně připomíná, že nyní je správný čas na to, abychom se „zamysleli nad tím, kdo měl skutečně pravdu. Rozhodně stojí za to si 17. listopad připomenout. Nemyslím si však, že je co slavit.“