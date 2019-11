Ve Státní dumě RF sdělili, že Člověk v tísni připravuje účastníky nezákonných akcí v Ruské federaci

Poslanec pro ruská média poznamenal, že daná struktura se tvářila jako charita. „Možná se věnují nějaké charitě, ale je to zástěrka,“ řekl Šchagošev, který je členem výboru Dumy pro bezpečnost a boj proti korupci. Podle jeho slov ve skutečnosti organizace otevřeně Rusy verbovala a učila je, „jak se během protestních shromáždění chovat“.

​„Tato organizace je virtuální základna, virtuální centrum pro školení těch stejných agentů, o kterých mluvíme, a kteří se pak stanou předáky, kurátory a koordinátory těchto protestních nálad,“ řekl člen komise Státní dumy a dodal, že „se jednoduše řečeno jedná o protestní verbování“.

„Skrz tento dotazník se odhalí ty nejtenčí nitky, za které je možné tahat,“ uvedl.

Šchagošev poznamenal, že nevládní organizace Člověk v tísni fungovala v roce 2004 v severním Kavzkazu, ve stejném roce bylo dané oddělení uzavřeno, nicméně po několika letech se zaměstnanci organizace do regionu opět vrátili. Kromě toho také fungují na Donbasu. Poslanec také pověděl, že při práci s žádostmi na poskytnutí pomoci v konkrétní oblasti nebo regionu daná organizace žádá obyvatele o vyplnění speciálních dotazníků, které umožní odhalit sociální náladu.

Podle Šchagoševa činí roční rozpočt organizace 80 milionů euro. „Dostaly peníze ze Spojených států přímo od Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID). Druhým zdrojem je britské ministerstvo pro mezinárodní rozvoj,“ uzavřel poslanec.

Člověk v tísni v Rusku

Ruské ministerstvo spravedlnosti informovalo o zařazení organizace Člověk v tísni na seznam zahraničních a nevládních organizací, jejichž činnost je v Rusku považována za nežádoucí. Podle ministerstva je daná organizace na seznamu nežádoucích organizací v Rusku od 7. listopadu tohoto roku, a to na základě rozhodnutí náměstka generálního prokurátora Ruské federace.

​Člověk v tísni se stal již devatenáctou organizací, jejíž činnost ruské ministerstvo spravedlnosti označilo za nežádoucí. Tato nezisková organizace přitom údajně považuje za svůj hlavní cíl poskytování pomoci v krizových bodech a podporu rozvoj demokracie a lidských práv ve světě.

Uvádí se, že pokud je nějaká organizace do seznamu ruského ministerstva spravedlnosti zařazena, její účty jsou zmrazeny a dceřiné společnosti jsou uzavřeny. Nežádoucím organizacím je také zakázáno pořádat veřejné akce (od seminářů až po shromáždění), shromažďovat a distribuovat své materiály, a to i prostřednictvím médií.

Samotná organizace na zprávu zareagovala a uvedla, že zařazení na seznam nežádoucích organizací pro ni není překvapením, i přesto to ale považuje za nepříjemnost. Dále uvedli, že momentálně zastavují veškeré aktivity na podporu ruských partnerů a přátel, aby nedošlo k ohrožení a aby byli opatrnější. Jak však dodávají, neznamená to, že by v Rusku přestali pracovat.