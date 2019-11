Česko se vyjádřilo k rozšíření polského dolu Turów. Poslalo nesouhlasné stanovisko

Tím, že bylo vydáno dané stanovisko, skončil mezistátní proces vlivu záměru na životní prostředí. Ten trval od roku 2015. Uvádí se, že pakliže by polská strana i nadále chtěla těžbu rozšířit, požadovala by Česká republika například finanční kompenzaci případných škod či vznik těsnící stěny bránící odtékání podzemních vod. Kromě jiného vyžaduje Česko i dlouhodobé sledování hladin podzemních vod, dále měření hluku včetně zajištění náhradního zásobování obcí pitnou vodou v případě, že by činnost dolu způsobila prokazatelnou ztrátu podzemní vody.

​„Stanovisko za Českou republiku je nesouhlasné. Doplněny jsou ale také podmínky, vytvořené ve spolupráci s geology, krajem, obcemi i odbornou veřejností, a Libereckým krajem odsouhlasené, které jsou pro nás absolutně nepřekročitelné, kdyby se Polsko rozhodlo i přes náš nesouhlas v těžbě na Turowě pokračovat,“ sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nebezpečí pro vodní zdroje

„My se tam prostě vyjadřujeme k nějakému souhrnu podmínek, které jsou nepřekročitelné. Ale před to stanovisko, které podle úmluvy není ani negativní ani pozitivní, je to prostě jen souhrn vlastností, ještě jako před závorku vytkneme, že česká strana nesouhlasí se záměrem,“ uvedl tehdy Brabec pro ČTK.

Ministr životního prostředí prohlásil již minulý týden, že se Česko chystá poslat nesouhlasné stanovisko ohledně rozšíření polského dolu Turów.

Uvádělo se, že Česko vidělo v rozšiřování dolu nebezpečí pro vodní zdroje a kvalitu života s tím, že situace se může dotknout desítek tisíc lidí. Dále ministr prohlásil, že v důsledku rozšiřování dolu již v minulosti došlo k situaci, že lidem v řádech metrů či dokonce desítek metrů klesla hladina podzemní vody i na území Česka.

​Podle libereckého hejtmana Martina Půty zastávají negativní stanovisko již od začátku projednávání. Hlavním důvodem podle jeho slov je strach z toho, že dojde ke zhoršení životního prostředí pro obyvatele příhraničního regionu.

Polská energetika

Polská vláda v minulosti prohlásila, že se nebude horlivě připojovat ke snažení některých západních států o přechod na zelené zdroje a zachová si současný energetický mix tvořený z podstatné části uhelnými elektrárnami. Prezident Miloš Zeman v souvislosti s německou „Energiewende“ (změnou na zelené zdroje) prohlásil, že v zemi se kvůli této strategii již zastavil ekonomický růst.