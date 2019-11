Zemřel Vojtěch Jasný. Proslavil se filmem Všichni dobří rodáci

Vojtěch Jasný zemřel ve věku 93 let. K jeho největším tvůrčím počinům patřil film Všichni dobří rodáci. ČTK o tom informoval mluvčí Slováckého divadla.

Film Všichni dobří rodáci pochází z roku 1968, hrál v něm Radoslav Brzobohatý. Jasný rovněž natočil film Až přijde kocour s Janem Werichem.

O úmrtí slavného režiséra na svých sociálních sítích informovalo už i samo Slovácké divadlo. To jako připomínku přidalo video ze setkání se slavným režisérem.

„Právě jsme se dozvěděli, že zemřel pan režisér Vojtěch Jasný. Ten, který natočil takové klenoty jako Až přijde kocour s Janem Werichem či Všechny dobré rodáky s Radoslavem Brzobohatým. Před časem jsme se s panem režisérem potkali. Hráli jsme Rychlé šípy v Přerově a byl u toho i on. Pořád na tu jeho dětskou radost, s jakou Mirka Dušína a jeho kamarády sledoval, vzpomínáme. A vzpomínat nepřestaneme. DĚKUJEME!“ píše divadlo.

Jasný se narodil v roce 1925 v Kelči na Vsetínsku. Za doby druhé světové války působil jako odbojář a britský agent. Vystudoval FAMU a následně působil v Československém armádním filmu. Jeho celovečerním debutem byl film Touha z roku 1958. Patřil do skupiny lidí takzvané české filmové nové vlny. Za film Všichni dobří rodáci z roku 1968 si na festivalu v Cannes 1969 vysloužil cenu za režii a pozvání do poroty pro dalších ročník.

V roce 1969 emigroval, natáčel pro západoněmecké televize. V USA žil přibližně do poloviny 80. let. Po emigraci působil i jako vysokoškolský učitel na univerzitách Vídně, Salzburku, Mnichova a New Yorku.

Po návratu do České republiky v 90. letech natočil svůj poslední film: Návrat do ztraceného ráje. Jedná se o volné pokračování Všech dobrých rodáků. V roce 2007 dostal cenu Český lev. V roce 2013 byl oceněn na filmovém festivalu v Karlových Varech Cenou prezidenta za přínos české kinematografii.