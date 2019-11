Zeman je na Slovensku. S Čaputovou slavnostně otevřeli Český dům

Ceremonie proběhla v historickém centru města. Vznik Českého domu Zeman dlouhodobě prosazoval.

„Člověk si má občas splnit nějaký sen, a jedním z mých snů bylo otevření Českého domu v Bratislavě. Trvalo to pět let, neustálé výmluvy, že to nejde, ale nakonec jsme našli spřátelené duše, které nám v tom pomohly,“ prohlásil prezident ČR.

Podotýká se, že Zeman poděkoval českému velvyslanci, příslušným ministrům a dalším osobám, které se na realizaci podílely.

„Přeji Českému domu, aby se stal místem setkávání a přátelství,“ dodal prezident.

Poznamenává se, že v Českém domě bude sídlit České centrum a také agentury CzechTrade a CzechTourism a v budoucnu také agentura CzechInvest.

Kromě toho zde budou k dispozici prostory například pro výstavní akce.

Ve článku se rovněž uvádí, že Zeman a Čaputová společně již také položili věnec k pamětní desce, která připomíná průvod bratislavských studentů ze 16. listopadu 1989, jehož účastníci požadovali v tehdejším komunistickém Československu demokracii.

Pod jednou střechou

Letos v dubnu jsme informovali o tom, že český premiér zkritizoval roztříštěnost v podpoře exportu mezi českými podnikateli.

„Je potřeba, aby podpora exportu byla pod jednou střechou,“ uvedl Babiš.

Premiér narážel konkrétně na fungování agentur CzechTrade, CzechInvest či CzechTourism.

„Jde o to, aby zastupování bylo na jednom místě. Ať se spojí CzechTrade s CzechInvestem, ta doba se změnila. Teď tam zase vymysleli Tým Česko. Co to je?“ zeptal se český premiér a kritizoval v této oblasti „věčný souboj mezi ministerstvem zahraničí, průmyslu a obchodu a ministerstvem pro místní rozvoj“.

Babiše podpořil i jeden z účastníků podnikatelské mise Georgi Bidenko z malé české rodinné společnosti Environment Commerce CZ.

„Vzhledem k množství agentur nebylo jasné, na koho se obrátit,“ uvedl.