„Boj za svobodu a demokracii nekončí nikdy.“ Milion chvilek znovu demonstruje na Letné

„Boj za svobodu a demokracii nekončí nikdy,“ prohlásil Roll a vyzval k tomu, aby lidé mysleli na lidi, kteří pokládají své života v boji za svobodu a demokracii, „jako je tomu v Hongkongu, Číně a Rusku“.

Andrej Babiš jako předseda vlády údajně řeší vlastní problémy místo toho, aby se věnoval rozvoji České republiky.

„Předseda vlády řeší místo skutečných problémů své osobní problémy a navíc porušuje demokratická pravidla. Hraje jen na sebe a pro své firmy. Drží ve svých rukou média a stále více moci,“ řekl spoluzakladatel Milionu chvilek.

Zeman a Babiš podle jeho názoru zneužívají svoji moc. Také dodal, že organizace neprotestuje proti výsledku svobodných voleb, nýbrž proti zneužívání moci.

„Neprotestujeme proti výsledku voleb, protestujeme proti zneužívání moci těmi, kteří volby vyhráli,“ sdělil Benjamin Roll.

Politici reagují

Na dnešní akci kromě dalších politiků zareagoval i předseda Poslanecké sněmovny ČR Radek Vondráček. Politik se ptá, koho a jak se chvilkaři chystají trestat.

„Spolek Milion chvilek chce dnešní demonstraci spojit s ultimátem pro premiéra. Ultimát se přitom nejvíc využívá ve válkách. Když není výzva uposlechnuta, následuje sankce. Koho a jak se chvilkaři chystají potrestat?

No každopádně výraz ultimátum je latinského původu a znamená „poslední výzva”. Od slova ultimus, což je „poslední”. Tak jsem zvědavý, jestli to myslí vážně a je to tedy naposledy, když už se přiživují na oslavě nás všech a jedné z nejdůležitějších událostí moderních československých dějin - 17. listopadu,“ napsal předseda Sněmovny.

Sledujte přímý přenos akce na Letné na našem webu.

Akce 16. listopadu na Letné

Během pondělní konference spolek představil své požadavky včetně ultimáta českému premiérovi Andreji Babišovi – ten by měl odstoupit, jestli se nezbaví Agrofertu a neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou.

Premiér ultimátum okomentoval a uvedl, že převedl holding Agrofert do svěřeneckého fondu. Uvedl také, že podle něj organizátoři demonstrace využívají atmosféru výročí 17. listopadu.

Kampaň Milionu chvilek trvá od února 2018. Dosud největší demonstrace organizovaná tímto spolkem proběhla 23. června v Praze a zúčastnilo se jí až čtvrt milionu lidí.