Majerová Zahradníková o výročí 17. listopadu: Rozdělování národa už bylo v posledních letech až dost

Na svém Facebooku poslankyně Poslanecké sněmovny PČR varuje před hrozbami, které mohou vzniknout v důsledku zneužívání data 17. listopadu. Připomíná, že v případě obou zmíněných výročí jde o svátek.

Zda je vůbec co slavit

Nedávno jsme psali o tom, že poslankyně za KSČM Miloslava Vostrá se na svém profilu na Facebooku zaměřila na 30. výročí sametové revoluce, které si Česko připomene tuto neděli. Zveřejnila rozsáhlý příspěvek, který začíná otázkou, zda je vůbec co slavit.

Vostrá připomněla, že před 30 lety se odvrátila celá společnost od myšlenky socialismu. Podle jejích slov tehdejší lidé toužili po svobodě a demokracii. Poslankyně si pokládá otázku, zda se tyto jejich představy vůbec naplnily.

„Revoluční rok 1989 byl důsledkem dlouhodobě opomíjených a neřešených zásadních rozporů ve společnosti, které však dodnes přetrvávají. Neodůvodněné sociální rozdíly i v dnešní době znovu kriticky zesilují napětí ve společnosti a řada lidí je nespokojena. Jejich naděje se totiž nenaplnily. Není se čemu divit,“ napsala Vostrá v příspěvku.

Podle jejích slov nově příchozí politická reprezentace neměla téměř žádné zkušenosti a rozhodně nechtěla naslouchat těm, kteří aspoň nějaké měli. Podle jejích slov nebylo cílem budovat lepší společnost, ale naopak pálit staré mosty a zahodit vše, co bylo vybudováno.

Politička dodala, že realita dnešní doby je taková, že vzniká nevraživost, vzrůstá závist a nesnášenlivost.

Navíc se velká část společnosti postupně propadla děravou sociální sítí až na zem a téměř desetina našich občanů je v exekuci.

Rovněž poslankyně zdůraznila, že nyní je správný čas na to, abychom se „zamysleli nad tím, kdo měl skutečně pravdu. Rozhodně stojí za to si 17. listopad připomenout. Nemyslím si však, že je co slavit.“

Jen využívají atmosféru výročí

Na začátku týdne jsme psali o tom, že se premiér Andrej Babiš vyjádřil k demonstraci na Letné 16. listopadu pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii.

Babiš prozradil, že demonstraci nechápe. Dodal také, že její organizátoři podle jeho mínění jen využívají atmosféru výročí 17. listopadu.

„Máme svobodu a demokracii, každý může demonstrovat, kdy chce, kde chce a proti čemu chce. Je pravda, že já konkrétně tuhle demonstraci nechápu, nerozumím těm naprosto nepravdivým důvodům a zdá se mi, že organizátoři jen využívají atmosféru výročí 17. listopadu,“ prozradil svůj pohled na věc.