„Větší trapárnu než Letná číslo 2 jsem neviděl.“ Mediální experti o demonstraci Milionu chvilek

„Větší trapárnu, než byla Letná č. 2, jsem už dlouho neviděl. Nastavovaná kaše, moralistní kýč, politická fraška. Směšné!“ napsal na svých sociálních sítích mediální expert, bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Petr Štěpánek.

Petr Štěpánek později, rovněž na svých sociálních sítích, nakreslil schéma nové „koalice“, která se na politickém kolbišti formuje. Podle jeho názoru je politickým hráčem i veřejnoprávní Česká televize.

Dění okolo demonstrace na Letné, která se konala letos již podruhé, se věnoval i člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. Ten na svých sociálních sítích ohodnotil politickou stránku demonstrace a požadavků spolu Milion chvilek pro demokracii.

„Jestli jsem viděl to nejdůležitější, tak Chvilky po opozici v čele s Petrem Fialou žádají, aby vyzvala lidi, aby se k ní přidali. Opozice má vytvořit vizi a začít vzájemně spolupracovat. Dostala na to jeden rok, pak chce Letná vidět výsledky. Jasná řeč, jasný úkol. Chvilky to budou sledovat,“ napsal na Facebooku Petrov a dodal: „Minář řekl jasně, řešení mají přinést opoziční politici. To je změna. V minulosti měl Babiš odstoupit sám, pak byli zmanipulovaní voliči, nyní úkol dostává opozice. Příští rok nám Chvilky oznámí, jak se opozici podařilo úkoly splnit.“

Milion chvilek pro demokracii na Letné 2.0

Během pondělní konference spolek představil své požadavky včetně ultimáta českému premiérovi Andreji Babišovi – ten by měl odstoupit, jestli se nezbaví Agrofertu a neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou.

Premiér ultimátum okomentoval a uvedl, že převedl holding Agrofert do svěřeneckého fondu. Uvedl také, že podle něj organizátoři demonstrace využívají atmosféru výročí 17. listopadu.

Kampaň Milionu chvilek trvá od února 2018. Dosud největší demonstrace organizovaná tímto spolkem proběhla 23. června v Praze a zúčastnilo se jí až čtvrt milionu lidí.

První odhady uvádí, že se dnešní demonstrace na Letné zúčastnilo okolo 200 000 lidí.