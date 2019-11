Babiše na Národní třídě vypískali demonstranti. Agresivní orgie nenávisti místo oslav, reaguje Ovčáček

Když Babiš na Národní třídu dorazil, už na něj čekali protestující. Ti měli v rukou různé transparenty, které hlásaly: „Braňme se.“ či „Bureši, ani to nezkoušej!“. Další na něj pak hlasitě pokřikovali: „Táhni odsud, estébáku!“, píší České noviny.

Lidé tak naráželi na to, že byl, někdejší člen komunistické strany, dle archivních dokumentů od roku 1982 tajným spolupracovníkem totalitní tajné policie. Taková obvinění ale premiér ČR odmítá. Na slova demonstrujících pak reagoval slovy, že v StB nebyl. „Vyhrál jsem třikrát soud a znovu ho vyhraju,“ dodal.

I v loňském roce dopadlo uctění památky 17. listopadu ze strany Babiše Fiaskem. Květiny u památníku položil krátce po půlnoci, jelikož brzy ráno odlétal do Švýcarska za synem. Jeho kytici však lidé ráno hodili do koše. Dvěma aktivistům bylo za daný přestupek letos v lednu uložena pokuta, a to ve výši 2000 Kč.

Národní třída jako symbolické místo a projev v Muzeu

Andrej Babiš během své návštěvy Národní třídy prohlásil, že ji považuje za symbolické místo svobody a demokracie. Pronesl také pár slov k tomu, co včera zaznělo na demonstraci Milionu chvilek na Letné. Podle svých slov nerozumí tomu, proč dotyční považují jeho demisi.

Ovčáček: Někteří lidé se rozhodli, že nám toto významné výročí seberou, ukradnou, zprivatizují.https://t.co/P2FGbxWffi — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 16. listopadu 2019

​Následně premiér z místa zamířil k Národnímu muzeu, kde se dopoledne s premiéry zemí V4 a předsedou Německého spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem účastnil slavnostního programu k 30. výročí sametové revoluce.

Na dané akci Babiš vystoupil s projevem, v němž mimo jiné uvedl, že odvaha Václava Havla za komunismu a při sametové revoluci byla obdivuhodná. V jeho prohlášení rovněž zaznělo, že není pyšný na to, že byl členem komunistické strany a mnohé další.

Agresivní orgie nenávisti, tvrdí Ovčáček

Na celé dění reagoval na svém účtu na Facebooku také oficiální mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Ten na svém profilu zveřejnil následující reakci:

„‪Došlo na mé varování. Místo oslav 30. výročí 17. listopadu 1989 sledujeme agresivní orgie nenávisti příznivců „demokratických“ stran.“

Vypadá to tedy, že jej reakce lidí na akt Babiše poněkud pobouřila.

Prezident poslal květiny

Uvádí se, že hodinu po premiérovi přinesli květinu na Národní třídu také pracovníci prezidentské kanceláře. Již nedávno Ovčáček uvedl, že se prezident Miloš Zeman veřejných oslav nezúčastní a bude uctívat památku doma.

„K pamětní desce 17. listopadu 1989 položil ředitel Sekce administrativní KPR Jan Novák kytici prezidenta republiky,“ stojí na facebookovém účtu Pražský hrad – Kancelář prezidenta republiky.

Lidé vypískali politiky

Kromě Babiše se však lidé neuctivě chovali také k představitelům ČSSD v čele s předsedou a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Dotyčné demonstranti přivítali pískotem a na politiky pokřikovali „hanba“. Ministra Hamáčka dokonce označili za „ocáska“. Pískot zněl i v době, kdy přišel zapálit svíčku zakladatel Trikolóry a bývalý člen ODS, Václav Klaus mladší. Ten na incident reagoval slovy, že takové negativní chování je pro něj sice nepříjemné, ale dodal, že právě 17. listopad přinesl svobodu vyjadřování.