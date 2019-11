Jak Václav Havel pomáhal Sorosovi. Fiala „načůral“ sluníčkářům do mraveniště. Pražské kavárně se bude čoudit z uší

Radim Fiala hned v začátku svého komentáře na sociální síti upozornil na to, že Václav Havel měl v minulosti pomáhat Georgovi Sorosovi, kterého nyní vyznamenal starosta Vídně Michael Ludwig.

„Tak to je veselé. Vídeňský starosta Michael Ludwig ocenil miliardáře a sluníčkářského globalistu George Sorose Zlatým odznakem za zásluhy. Prý za podporu svobodné společnosti prostřednictvím nadace Open Society Foundation… No, obávám se, že by měl spíš dostat nějaký zlatý glóbus za budování celosvětové globalistické sluníčkářské diktatury elit. V jejím budování mu pomáhal i jeho přítel a český prezident Václav Havel,“ zaznělo v úvodu jeho příspěvku.

Fiala navíc poukazoval na to, že se Soros podle výběru britského listu Financial Times stal osobností roku 2018.

„Tyto noviny ho označily za praporečníka „otevřené společnosti“ a liberální demokracie, která je prý v obležení populistů, jako jsou Putin a Trump. V jistém smyslu mají Financial Times pravdu. Soros opravdu prosazuje takzvanou „liberální demokracii“. Zatímco komunističtí totalitáři prosazovali „lidovou demokracii“, tak novodobí totalitáři, kteří chtějí ustavit totalitní Nový světový řád, podporují režim „liberální demokracie“,“ píše Fiala.

Globalismus podporoval i Havel

„Takový režim a globalismus podporoval i Václav Havel. A před listopadem i po listopadu v tom Soros Havla podporoval. Havel se Sorosem setkal již počátkem února 1986,“ uvedl.

V souvislosti s tím pak místopředseda hnutí SPD zdůraznil, že podobně zřejmě smýšlel i

Dále politik citoval slova amerického finančníka a miliardáře: „Potřebujeme nějaký globální systém politického rozhodování. Zkrátka potřebujeme globální společnost, abychom podpořili naši globální ekonomiku.“

Následně svou pozornost zaměřil na projev, který někdejší prezident Václav Havel pronesl na setkání Millenium Summit v New Yorku, a to v září roku 2000. Podle jeho slov šlo totiž o projev, kterým vzbudil mezinárodní pozornost. „Mimo jiné v něm navrhl, že by OSN měla mít vlastní armádu a zdaňovací pravomoc vůči všem obyvatelům zeměkoule...“ podotkl.

„Havel nezávislý stát pokládal víceméně za přežitek. Jak se sám vyjádřil: „Stává se z toho předmět kultu – starožitnost. Pomalu, ale jistě končí éra, kdy největší hodnotou byl národní stát.“ Vyzýval k „novému pochopení současného světa jako světa multipolárního, multikulturního a globálně propojeného...“ Uváděl, že „žijeme v prostoru jediné globální civilizace ... [kde] hrají a budou hrát stále významnější roli různá nadnárodní či nadstátní či kontinentální společenství.“,“ připomněl.

​Poukazoval ale i na to, že Havel občas tvrdil, že se musíme rozhodnout, „zda se uzavřeme sami do sebe a sebevražedně se odřízneme od světa, který nás obklopuje, anebo zda vezmeme na svá bedra spolu s ostatními břímě rozhodování o budoucnosti naší civilizace; zda budeme moderní a otevřenou občanskou společností, anebo – ač uprostřed Evropy – jen nezajímavým a okrajovým státem utopeným v jakýchsi svých lokálních, a dokonce i vlastnímu občanstvu málo srozumitelných rozepřích“.

Význam „liberální demokracie“

„V jejich pojetí demokracie je přípustné jen to, aby ve volbách vítězili lidí jako Clintonová, Merkelová či Schwarzenberg. V jejich pojetí demokracie je možné pouze podporovat šílené sluníčkářské teorie genderu, neomarxismu a multikulturalismu. Pokud nepodporujete masovou migraci a islamizaci Evropy, jste dle liberálních demokratů fašista,“ tvrdí.

Fiala ve svém postu zmínil i význam „liberální demokracie“, která podle jeho slov znamená, že „pokud lidé volí ve volbách jinak, než si elitáři a sluníčkáři přejí, jsou liberálními demokraty označováni za populisty, fašisty a xenofoby“.

Dále se vyjádřil k Sorosovi, který dle jeho mínění získal svůj majetek finančními spekulacemi. „Podporoval převraty v různých zemích (čemuž říkají „barevné revoluce“). Podporuje masovou imigraci, homosexualismus, eutanázii, neomarxistické teorie genderu a další šílenosti. On ve skutečnosti nepodporuje otevřenou společnost, ale společnost totalitní, kde jsou lidé vyhazováni z práce za svůj názor a trestně stíháni kvůli svým názorům,“ dodal na adresu amerického finančníka.

Závěrem pak podotkl, že je zřejmé, že zastánci sluníčkářské totalitní liberální demokracie začínají být nervózní.

„Lidé se po celém světě staví na odpor a chtějí získat zpět vládu nad svými zeměmi do svých rukou. I my se stavíme do tohoto proudu obránců demokracie, vlastenectví a přirozených hodnot, jako je rodina. Jsme rádi, že zatím Andrej Babiš neprosadil, aby v ČR byla Sorosova univerzita, i když to Babiš původně prosazoval,“ napsal.