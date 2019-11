„Z krásných lží nevyroste společnost pravdy a lásky.“ Komunistka Konečná připomněla, co v 1989 sliboval Václav Havel

Politička Kateřina Konečná dnešní třicáté výročí sametové revoluce neoslavuje, stejně jako mnoho dalších lidí. Ve svém projevu na sociální síti si stěžuje, že jako komunistka musela mnohokrát vysvětlovat „něco, co jsem nezažila ani nemohla ovlivnit”. Poukazuje i na to, že ať už jsou to padesátá léta nebo osmašedesátý rok, v rámci budování kultu osobnosti Václava Havla a dalších polistopadových protagonistů se nepřipomíná, jaké byly původní sliby a proklamace těchto lidí. Politička proto doporučuje k nahlédnutí projev Václava Havla z 16. prosince 1989. Díky těmto slibům za nimi stála spousta občanů.

„Z krásných lží nám totiž jen těžko vyroste společnost založená na hodnotách pravdy a lásky,” komentovala Havlovy projevy.

„Děsí mě téze o tom, že žádný lepší režim, než je tento, už nejsme schopni vytvořit (a tak se o to radši už nemáme ani pokoušet). Pokud by totiž platilo, že dějiny končí ve stavu, kdy se statisíce občanů potýkají s exekucí, desetitisíce dětí jsou odkázány na proplácení obědů, pracující musí poslouchat, jak každé jejich zvýšení mizerných mezd likviduje podnikatele, a pak si ještě přečíst, že si za to mohou sami, že berou tak málo, o stavu ve světě raději ani nemluvě, tak je to smutné. Nechci rezignovat na vytváření lepšího světa,” napsala komunistka.

Kateřina Konečná uvedla, že jí vůbec nevadí slavnostní nálada mnoha lidí, vadí jí však jejich neschopnost si přiznat, že existuje obrovská skupina, která to má jinak. „Co přímo nesnáším, je dvojí metr. Tisíckrát omílané ,nejsme jako oni’ dokázaly polistopadové elity svým chováním záhy pošlapat, a tak se toto heslo už dnes pro jistotou moc nepřipomíná,” dodala.

Dokonale stav dnešní společnosti dle ní ilustruje výrok T.G. Masaryka: ,,Demokracii máme, jen nám v ní chybí demokraté”.

„Demokracie je mnohými chápána jako možnost pořádně si zanadávat na komunisty a Zemana. Zcela se vytratila úcta k názoru druhých a respekt k většině,” domnívá se politička.

Konečná také lituje, že Česko díky své neschopnosti dává USA možnost zasahovat do svých vnitřních zaležitostí: „V jedné z písní listopadu 89 se zpívalo o tom, že ,jednou budem dál’. A já opravdu doufala, že se posuneme kupředu a nebude zapotřebí, aby nám organizovalo oslavné akce velvyslanectví USA (akce Festival svobody, Díky, že můžeme), nebo telefonní operátor. Santa Clause tady už máme, tak nám chybí jen oslava Dne díkuvzdání a americký radar, o kterém samozřejmě rozhodneme bez ohledu na názor občanů. Aneb díky, že můžeme a nejsme jako oni…”

Závěrem europoslankyně dodala, že dobrým dokreslením jejího projevu je téměř absolutní pominutí událostí listopadu 1939, které daly vzniknout jedinému mezinárodnímu dni spojenému s naší zemí – Mezinárodnímu dni studentstva.

Demonstrace spolku Milion chvilek

V předvečer oslav 30. výročí sametové revoluce na pražské Letné probíhaly protesty proti vládě premiéra Andreje Babiše. Demonstrace se zúčastnilo okolo 200 000 lidí.

Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček v době demonstrace na Letné uveřejnil na sociálních sítích video výzvu, ve které apeluje na národ, aby si nenechal ukrást významné 30. výročí sametové revoluce. Později tiskový mluvčí zveřejnil ještě jeden příspěvek, který je ve skutečnosti velmi stručný a výstižný. Napsal v něm číslici 2 853 390, která vystihuje přesný počet hlasů, které v loňských prezidentských volbách získal prezident Miloš Zeman.

Kampaň Milionu chvilek trvá od února 2018. Dosud největší demonstrace organizovaná tímto spolkem proběhla 23. června v Praze a zúčastnilo se jí až čtvrt milionu lidí.