„Okamžitě se omluvte, sprostí lháři!“ Ovčáček přistihl server Manipulátoři při lži o prezidentu Zemanovi

Server Manipulátoři dnes zveřejnil článek, ve kterém uvádí, že český prezident Miloš Zeman při své sobotní návštěvě Bratislavy vezl novináře z Parlamentních listů v prezidentské limuzíně. Proti tomuto tvrzení se však obrátil hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který požaduje omluvu. Jak to ve skutečnosti bylo?

Český prezident Miloš Zeman Bratislavu navštívil v sobotu 16. listopadu a mimo jiné ve slovenské metropoli s prezidentkou Zuzanou Čaputovou otevřel Český dům.

A právě k Českému domu podle tvrzení člena Rady České televize Zdeňka Šarapatky, které později zveřejnil i server Manipulátoři, měl s prezidentem limuzínou přijet i zástupce šéfredaktora Parlamentních listů Radim Panenka.

Zdeněk Šarapatka již v neděli na svém Facebooku napsal, že v prezidentských limuzínách přijeli Panenka z Parlamentních listů a Luboš Procházka z Frekvence 1.

„Taky si vozíte do práce svoji Panenku?...V prezidentských limuzínách Zemanovy delegace v Bratislavě přijeli včera do Českého domu i zást. šéfredaktora rusáckých PL, boyfr. prezidentova mluvčího Panenka a spřízněný šéfredaktor zpravodajství Frekvence 1.Procházka. Za naše.. Ostatní novináři po svých.. a za své,“ napsal Šarapatka.

Manipulující lháři

Tiskový mluvčí českého prezident Jiří Ovčáček však tuto informaci na Facebooku vyvrátil a uvedl, že mediální doprovod jezdil klasicky mikrobusem.

„Server Manipulátoři lže jako když Rudé právo tiskne. Na Slovensku mediální doprovod nejezdil prezidentskými limuzínami, ale klasicky mikrobusem, jak je zcela běžné. Okamžitě se omluvte, manipulující sprostí lháři!“ uvedl Ovčáček na sociální síti.

Ovčáček se na Facebooku pustil také do Miloše Gregora, který zprávu serveru Manipulátoři sdílel na svém profilu. Právě Gregor se dlouhodobě věnuje tématu dezinformací a fak news. Gregor také napsal publikaci Nejlepší kniha o fake news dezinformacích a manipulacích!!! Ten následně svůj příspěvek z Twitteru smazal.

„Pasuje se div ne do role vrchního ‚bojovníka s dezinformacemi‘, chrlí o tom knihy, vypráví ve školách. A pak šíří veřejně lež!,“ podivuje se Ovčáček.

Otevření Českého domu v Bratislavě

Český dům v Bratislavě byl prezidenty Česka a Slovenska Milošem Zemanam a Zuzanou Čaputovou slavnostně otevřen v sobotu. Zeman vznik Českého dobu dlouhodobě podporoval.

„Člověk si má občas splnit nějaký sen, a jedním z mých snů bylo otevření Českého domu v Bratislavě. Trvalo to pět let, neustálé výmluvy, že to nejde, ale nakonec jsme našli spřátelené duše, které nám v tom pomohly,“ prohlásil prezident ČR.

Podotýká se, že Zeman poděkoval českému velvyslanci, příslušným ministrům a dalším osobám, které se na realizaci podílely.