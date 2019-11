„Už to vysílá i BBC!” Rakušanová promluvila o tom, jak pustila do éteru neověřenou zprávu o smrti Martina Šmída

Falešná zpráva o mrtvém studentovi Martinu Šmídovi byla v roce 1989 zčásti spouštěčem listopadových událostí. Komentátorka Lída Rakušanová, která zprávu tehdy před 30 let odvysílala v americkém rádiu Svobodná Evropa, nyní promluvila, jak to tehdy bylo doopravdy. Daný rozhovor byl zveřejněn v neděli 17. listopadu na Českém rozhlasu.

Před třiceti lety 18. listopadu si Čechoslováci v rádiu Svobodná Evropa mohli poslechnout zprávu o zabití mladého studenta Karlovy Univerzity Martina Šmída. Rádio tehdy v živém vysílání pustilo telefonický záznam s Petrem Uhlem z Východoevropské informační agentury, který o daném incidentu informoval. Redaktorka a komentátorka americké rozhlasové stanice Lída Rakušanová o tom tehdy před 30 lety prý ani nevěděla. Jak to tedy bylo?

„V pátek 17. listopadu jsme vysílali ještě s tak velkým odstupem, protože jsme ještě poradně nevěděli, co se tam stalo. Druhý den v sobotu dopoledne mi telefonoval Petr Uhl a řekl, že u nich byla slečna Dražská a nikdo neví, kdo to je, ale že jim řekla velmi důležitou zprávu o tom, že student Martin Šmíd tam ležel mrtvý a že ho tam viděla. Uhl řekl, že neví co s tím dělat, že to nemůže ověřit. Já jsem odpověděla, že v tom případě to nemůžeme vysílat a že se to musí ověřit, aspoň, kdo ta Dražská je,“ řekla.

„Dopadlo to tak, že kolem poledne volal Uhl s tím, že už o tom vědí, protože volal už i dalším lidem a že ho nutí, aby to pustil a že se mu nic nepodařilo ověřit. Uhl to nakonec pustil ale s tím, že to je neověřená zpráva. No a v té tiché poště se fakt, že jde o neověřenou informaci, samozřejmě ztratil,“ vysvětlila komentátorka.

Odpoledne ve tři hodiny Rakušanová připravovala večerní vysílání a zjistila, že zprávy Svobodné Evropy už vysílají informace o zabití studenta. „Na otázku, proč to vysíláme, když to není ověřené, mi řekli, že už to vysílá BBC a je to ověřeno stoprocentně,“ uvedla nově pro Český rozhlas.

Následující den v neděli Rakušanové do práce volali různí lidé a lékaři z tzv. pražské šedé zóny a se snažili ujistit, že zpráva o studentově smrti není pravda. Zpráva ale nicméně vzbudila o víkendu velkou pozornost a vyvolal určitou reakci. V pondělí 20. listopadu se už konala první velká demonstrace.

„Spustila to tehdy i BBC, i Voice of Amerika. Nebyli jsme zdaleka jediní. Fakt ale je, že během 24 hodin byla informace dementována. Takže ti lidé, kteří už v pondělí demonstrovali, věděli, že to není pravda,“ odpověděla po třiceti letech bývalá moderátorka Svobodné Evropy Lída Rakušanová.

Svobodná Evropa je rozhlasová organizace založená v roce 1949 Kongresem USA pro šíření objektivních informací v diktátorských režimech. Americké rádio hrálo v dějinách Československa rozhodující úlohu, protože právě díky ní se rozšířila informace o brutální policejní akci na Národní třídě v Praze a také později vyvrácená zpráva o smrti jednoho z demonstrujících prostřednictvím telefonátu Petra Uhla z Východoevropské informační agentury do Svobodné Evropy.

Později vyšlo najevo, že zabití studenta policejními složkami bylo součástí plánu, měl vyvolat negativní atmosféru vůči tehdejšímu vládnoucímu režimu a dovést Československo k politickým změnám.