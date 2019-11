Premiér Babiš dorazil do Kyjeva, kde nechce řešit politiku. Čeká ho schůzka s prezidentem Zelenským

Premiér Andrej Babiš v pondělí večer odletěl na návštěvu Kyjeva, kde ho v úterý čeká bohatý program. Setká se s předsedou Nejvyšší rady Ukrajiny Dmytrem Razumkovem i prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterého chce pozvat do Česka.

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš do Kyjeva odletěl společně s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Babiš novinářům před odletem oznámil, že chce pozvat Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a premiéra Oleksije Hončaruka do Prahy, kde by se ukrajinští zástupci mohli setkat s představiteli visegrádské skupiny.

Podle Babiše je cíl cesty podnikatelský a nechce řešit politiku. Dodal však, že teritoriální integritu, suverenitu a jednotu Ukrajiny Česko podporuje.

„Uvidíme, jestli pan prezident nebo pan premiér budou mít chuť to naše pozvání akceptovat,“ uvedl Babiš.

Ekonomická spolupráce

Na internetových stránkách Vlády ČR je uvedeno, že premiér zahájí návštěvu země setkáním s českými podnikateli. Následně bude jednat s předsedou vlády Ukrajiny Oleksijem Hončarukem. Hlavními tématy by měly být podpora České republiky Ukrajině a ekonomická a rozvojová spolupráce. Následně se oba premiéři zúčastní zahájení podnikatelského fóra. Na závěr jednání delegací vystoupí předsedové vlád na společné tiskové konferenci.

Premiér Babiš také uvedl, že návštěva má hlavně ekonomický cíl. S premiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem do Kyjeva letí asi 90 zástupců podnikatelů.

„Budeme hlavně mluvit o naší ekonomické spolupráci,“ uvedl Babiš s tím, že Ukrajina má pro český export velký potenciál.

V této věci Havlíček dodal, že český vývoz na Ukrajinu má hodnotu asi 33,3 miliardy Kč, Česko z Ukrajiny dováží zboží v hodnotě miliardy eur. Navíc vzájemný obchod v posledních třech letech roste díky zavedení zóny volného obchodu mezi EU a Ukrajinou.

Jednání se Zelenským

Babiš také bude jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kde hlavními tématy budou podpora evropského směřování Ukrajiny, hospodářská spolupráce a bezpečnostní situace na Ukrajině. Následně se český premiér setká s předsedou Nejvyšší rady Ukrajiny Dmytrem Razumkovem. Na závěr své návštěvy Babiš položí květiny u pamětní desky České družiny na Sofijském náměstí.

Andrej Babiš se před odletem vyjádřil i k situaci na Krymu a na východě Ukrajiny. Uvedl, že Česko zastává pozici EU. Dodal také, že zásadní bude schůzka 9. prosince, kdy se sejdou Zelenskyj s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Pro celou Evropu by bylo důležité, kdyby toto jednání dospělo k nějakým konkrétnějším výsledkům a pomohlo by najít politické řešení a normalizovat vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem," uvedl Babiš.

Program

9.25 – návštěva památníku Věčné slávy u hrobu Neznámého vojína

9.40 – uctění památky obětí hladomorů na Ukrajině

10.00 – Ukrajinsko–české podnikatelské fórum

10.45 – jednání předsedů vlád České republiky a Ukrajiny

11.30 – společný briefing předsedů vlád pro média

12.00 – jednání s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským

12.30 – oficiální oběd předsedy vlády ČR s prezidentem Ukrajiny

14.05 – jednání s předsedou Nejvyšší rady Ukrajiny Dmytrem Razumkovem

následně – položení květin u pamětní desky České družiny na Sofijském náměstí

následně – prohlídka Sofijského kláštera

následně – návštěva Velvyslanectví ČR na Ukrajině

Setkání Babiše se Zelenským

Již v září se český premiér Babiš setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Došlo k tomu na okraji zahájení Valného shromáždění OSN v New Yorku v rámci bilaterálních setkání. Novinářům tehdy Babiš popsal schůzku jako velmi přátelskou a prezidenta označil za charismatického člověka.

Podle premiérových slov je Ukrajina pro EU a pro Českou republiku důležitý partner a on sám chce znát názory jejího prezidenta, který má dle Babiše v zemi velkou podporu. Kromě jiného se český předseda vlády zajímal o pohled Zelenského na možnosti urovnání vztahů s Ruskem.

Tématem tehdejšího jednání se Zelenským byly nejen vzájemné vztahy mezi Prahou a Kyjevem, ale také vliv visegrádské skupiny, které nyní předsedá Česká republika, v celé Evropské unii. Spolu s tím pozval Zelenského do Prahy v říjnu na setkání s premiéry Visegrádu. Zelenskému také předal pozvání na oficiální návštěvu České republiky od prezidenta Miloše Zemana.

Právě tehdy pozval ukrajinský prezident Babiše do Kyjeva a český premiér se v září nechal slyšet, že se v listopadu na Ukrajinu chystá s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.