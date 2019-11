Vláda udělala nejrozumnější ekonomický krok za celou svou dosavadní existenci, tvrdí Hampl. Podívejte se, o co jde

Sociolog Petr Hampl se v úterý 19. listopadu v příspěvku na Facebooku vyjádřil k nově vládou schválené digitální dani pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook nebo Google. Sedmiprocentní poplatek by podle odhadu ministerstva financí mohl do státního rozpočtu ročně přinést pět miliard korun.

„Tzv. digitální daň bude uvalena pouze na velké nadnárodní korporace typu Google a Facebook, které tuhle zemi vysávají, podporují fašistické skupiny, snaží se měnit politické poměry, nedodržují žádná pravidla, úkolují vládu ohledně rodinné politiky (asi si připadají jako okupační správa), zpomalují zavádění inovací a celkově poškozují českou ekonomiku. Není žádná oblast, kde by jejich činnost byla pozitivní,“ okomentoval nový daňový zákon Petr Hampl.

Odborník dále dodal, že daně nemají být stejné pro všechny, jelikož podobné světové korporace značně poškozují českou ekonomiku.

Ministerstvo financí uvedlo, že by zákon mohl začít platit během příštího roku a použitelnost bude časově omezená. Posledním zdaňovacím obdobím tak bude rok 2024. „Dáváme tím jasný signál, že jde o dočasné opatření, aby se zvýšil tlak na přijetí řešení na úrovni OECD nebo alespoň EU," řekla novinářům ministryně financí Alena Schillerová.

Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur, v přepočtu asi 19,1 miliardy korun, které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů, jako jsou Google, Facebook, Amazon či Apple.

Návrh zákona musí ještě schválit Parlament ČR a podepsat prezident.

„Je to průlom, a pokud to parlament schválí, tak to bude první sektorová daň, kterou v ČR zavedeme. Jsem velmi rád i za sazbu, která je velmi ambiciózní. Sedm procent odpovídá tomu, jak velké zisky firmy v ČR generují,“ uvedl před jednáním vlády šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Nepůjde o daň z čistého zisku, týkat se bude celkových tržeb internetových firem. Zdanění by měla podléhat cílená reklama na webech, zpoplatněné služby na sociálních sítích nebo prodej dat o uživatelích. Zákon se dotkne i takových firem jako Airbnb či Uber.

Zdaňovacím obdobím by měl být kalendářní rok a daň by měla být placena v měsíčních zálohách. Předpokládaný roční výnos digitální daně do státního rozpočtu je pro rok 2020 vyčíslen na 2,1 mld. Kč, v dalších letech by pak měl dosáhnout 5 mld. Kč.