Žádné spontánní obyvatelstvo, ale připravená akce. Štěpánek odhalil, jak to ve skutečnosti bylo s vypískáním na Národní

Mediální expert Petr Štěpánek se na Facebooku zaměřil na to, jak to bylo v neděli 17. listopadu s vypískáním některých politiků na Národní třídě v Praze, a naopak velmi pozitivní reakcí vůči předsedovi poslanců TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. Právě na toto místo totiž mnohé osobnosti přišly uctít památku u příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

Štěpánek si vzal pod drobnohled konkrétně stranu TOP 09. Sledujícím na Facebooku pak nastínil, jak to podle něj ve skutečnosti bylo.

„Jak se dělá propaganda? Lůza 09 si se souhlasem pražského magistrátu 09 obsadí pietní místo na Národní. Pak lůza 09 řve a píská na přicházející politiky. ČT 09 si to natáčí a informuje, kdo všechno byl, prý lidmi, na Národní vypískán. Na závěr přichází Kalda 09, lůza 09 se rozestupuje a svého vůdce nadšeně vítá. Vůdce je tak dojat, až mu ukápne slzička. A takhle my si tu žijeme,“ napsal na sociální síti.

Ke svému příspěvku pak přidal printscreen facebookového statusu, který zveřejnil Jarek Jesenský. Tento post sdíleli i další lidé a jeden z nich k němu napsal:

„Nic nenechali náhodě a Kalousek & spol. šel mezi své obdivovače. Takže žádné spontánní obyvatelstvo, ale předem připravená akce.“

Mediální expert ve svém příspěvku narážel například na to, že když v neděli 17. listopadu okolo desáté hodiny ráno zavítal na Národní třídu v Praze Kalousek, lidé skandovali „Kalousek na Hrad!“. Sám poslanec za TOP 09 poté přiznal, že když slyšel národ pokřikovat „Mirek na Hrad!“, měl vlhko v očích.

„Jen slepý by neviděl, že šlo o předem připravenou akci.“

„Jen slepý by neviděl, že šlo o předem připravenou akci ve spolupráci s pražským magistrátem. Ten téhle fašistické úderce povolil zábor místa od 6.00 do 8.00, ale klidně je tam nechal řádit celý den,“ souhlasil jeden ze sledujících.

Na upozornění, bývalého místopředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalého člena Rady Českého telekomunikačního úřadu, lidé na Facebooku reagovali různorodě. Všichni však dali mediálnímu expertovi za pravdu.

A i další komentáře se nesly v podobném duchu. „Tak přesně to si myslím já a všechno se to děje za účasti a přispění naší veřejnoprávní televize. Míra Kalousek, člověk, kterého nenávidí celá republika, se tam dočká nadšeného přijetí a provolávání „Kalousek na Hrad“. Potom přijde Václav Klaus ml., vlastenec, který za svého krátkého působení v politice nikomu neublížil a ani nemá za sebou žádný škraloup, tak tomu se naopak dostane uvítání jako největšímu zločinci a padouchovi. Kde to žijeme?“ byl pohoršen další komentující.

„No, kdo jiný by uctíval Kalouska než pár fanatiků,“ podotkl jiný uživatel.

​Někteří uživatelé si neodpustili poznámku ani k Jesenskému. „Inteligence Jarka Jesenského není zrovna zářivá,“ reagovali. Další psali, že je dotyčný ideologicky vyhraněn.

Jedna žena poukázala na to, že „nejhorší na tom všem je, že ani jedna z TV nezmínila, co se tam stalo“. „Pouze suše okomentovala, že státníci byli položit květiny. A nic víc,“ uvedla s tím, že snad teda něco nepřehlédla.

Vypískání a skandování na Národní třídě

V neděli bylo na Národní rušno. Brzy ráno tam zavítal český předseda vlády Andrej Babiš, aby na pietním místě položil květinu a zapálil svíčku. Přítomní lidé ale na Babiše hlasitě pokřikovali : „Táhni odsud, estébáku!“ Někteří „protestující“ měli v rukou dokonce různé transparenty, které hlásaly: „Braňme se.“ či „Bureši, ani to nezkoušej!“.

Kromě Babiše se však lidé neuctivě chovali také k představitelům ČSSD v čele s předsedou a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Dotyčné demonstranti přivítali pískotem a na politiky pokřikovali „hanba“. Ministra Hamáčka dokonce označili za „ocáska“.

Pískot zněl i v době, kdy přišel zapálit svíčku zakladatel Trikolóry a bývalý člen ODS, Václav Klaus mladší. Ten na místo zavítal se svou malou dcerkou Eliškou. Jeho účast ale lidé „vítali“ sprostým pokřikováním hesel jako: „Hanba, hanba!“, „Táhni odsud!“, „Fuj!“, „Vem si dítě na obranu!“, „Srabe!“, „Zrádče!“, „Parchante!“, „Táhni s fotrem do prdele!“, „Putinova děvka!“ a další. Uvádí se, že jeden z agresivních útočníků měl placku organizace Milion chvilek pro demokracii. Klaus mladší na incident reagoval slovy, že takové negativní chování je pro něj sice nepříjemné, ale dodal, že právě 17. listopad přinesl svobodu vyjadřování. Poté se k věci podrobněji vyjádřil na Facebooku.