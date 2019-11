Prolamování Benešových dekretů. Další kauza. Polistopadová reprezentace nechává rozkrást státní majetek, varuje Fiala

Knížecí rod Lichtenštejnů od České republiky požaduje návrat majetku, o který ho v 50. letech připravily Benešovy dekrety, jenž se měly vztahovat pouze na majetek Němců. V úterý 19. listopadu krajský soud zatím nepravomocně Lichtenštejnům přislíbil asi desetihektarový pozemek nedaleko Plumlova na Prostějovsku, jenž zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových požadovali po katastrálním úřadu přepsat na stát.

A právě to se Radimu Fialovi z SPD nelíbí, protože podle něj vidíme faktické prolamování Benešových dekretů.

„V přímém přenosu vidíme faktické prolamování Benešových dekretů. Krajský soud zatím nepravomocně de facto přiklepl Lichtenštejnům zhruba desetihektarový pozemek kousek od Plumlova na Prostějovsku, který zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových požadovali po katastrálním úřadu přepsat na stát. Katastrální úřad odmítl a soud jeho rozhodnutí posvětil! Lichtenštějni teď chtějí verdikt využít v desítkách podobných případů. Hnutí SPD jasně odmítá prolomení Benešových dekretů! To hrozí i v kauze Walderode! V kauze Walderode i v této jsme připraveni podat ústavní stížnost,“ píše Fiala na Facebooku.

Dále uvádí, že lichtenštejnský kníže a další občané Lichtenštejnska sice přišli po 2. světová válce o majetky na základě Benešových dekretů, stovky pozemků však celá desetiletí zůstaly v katastru nemovitostí zapsány na jména původních vlastníků. To je podle něj i případ zmíněného pozemku nedaleko Plumlova. „Jako jeho majitel je v katastru dosud veden zesnulý kníže František Josef II. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proto zažádal o přepis – aby byl v katastru jako majitel zapsán český stát. Jenže katastrální úřad v Prostějově řekl ne,“ pokračuje politik.

Podle Fialy je takové rozhodnutí soudu šokující a stěžuje si, že administrativní chybou tehdejších úředníků nelze de facto zrušit Benešovy dekrety.

„Je šokující, že soud takto rozhodl. Administrativní chybou tehdejších úředníků přece nelze de facto zrušit Benešovy dekrety! Vidíme, že polistopadová reprezentace státu nechává rozkrást státní majetek. Hnutí SPD udělá maximum proti tomu, aby Benešovy dekrety fakticky prolomeny nebyly! V kauze Walderode i v této jsme připraveni podat ústavní stížnost. Nelze se dívat se založenýma rukama, jak jsou potichu měněny výsledky druhé světové války,“ zakončil Radim Fiala svůj příspěvek.

Předseda SPD Tomio Okamura se po sobotní demonstraci na Letné, které se podle různých odhadů zúčastnilo až 300 000 lidí, vyjádřil k situaci v České republice. Jako hlavní myšlenku uvedl, že pokud má někdo problém s premiérem Andrejem Babišem, měl by přijít k volbám, kde může o nové vládě rozhodnout.

My v SPD říkáme, pokud má někdo problém s premiérem Babišem nebo s někým jiným, ať přijďte k volbám, nevolí ho a nepodporuje. Tak postupuje hnutí SPD. Nepodporujeme Andreje Babiše, ale respektujeme výsledek voleb. SPD této vládě nedala důvěru a nehlasovali jsme proto ni, ale respektujeme rozložení sil ve Sněmovně, které určili ve volbách občané, a povolební jednání, ze které vzešla koalice s ČSSD, s níž my absolutně nesouhlasíme. Za rok jsou krajské volby. Za dva roky jsou parlamentní volby - občané v nich mohou rozhodnout o nové vládě. A my v SPD říkáme, přijďte rozhodnout k volbám! A občané mohou také podpořit návrhy SPD na referendum a na odvolatelnost politiků,“ uvedl Okamura na Facebooku.