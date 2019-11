„Oč jste moudřejší než třeba tento pán?“ Klaus ml. odpověděl na kavárenskou kritiku „hloupých voličů“. Co na to Halík?

Zakladatel Trikolóry Václav Klaus mladší pokračuje po své cestě po okresech v okolí Brna. V příspěvku na Facebooku se obul do „elit“, které útočí na „hloupého voliče“. Naráží snad na nedělní projev katolického kněze Tomáše Halíka?

V neděli 17. listopadu na Václavském náměstí proběhl Koncert pro budoucnost, na který dorazily tisíce lidí. Vystoupil na něm i katolický kněz Tomáš Halík, který národ varoval před populismem.

„V tomto roce jsme několikrát na tomto náměstí protestovali proti konkrétním politikům. Ale problém není především v politicích, problém je ve voličích, kteří jsou ochotní nechat se zmanipulovat populisty,“ uvedl v neděli Halík.

„Hloupí voliči“

Politik Václav Klaus mladší je v těchto dnech na cestě po Moravě a své sledující zásobuje informacemi na Facebooku.

Ve vesnici Dolní Kounice v okrese Brno-venkov se včera Klaus mladší sešel s místními. Při této příležitosti si rýpl do jakési vládnoucí „elity“, která útočí na „hloupé voliče“.

„Vnímám demokracii, že záleží na každém jednom hlasu. Všechna moc pochází z lidu. Nesnáším ty mudrce, co útočí na ‚hloupého voliče‘; myslí si, že by měly vládnout jakési elity; sami sebe považují za něco onačejšího… Oč jste moudřejší než třeba tento pán (dnes někde ve vesnici u Brna)? O nic!!“ napsal Klaus mladší na Facebooku.

Co by na to asi řekl katolický kněz Halík?

Politik dále dodal, že ačkoliv ho nazývají populistou nebo i horšími slovy, tak to nezmění. „Mám to takhle,“ napsal na závěr.

Klaus „buší“ do pražské kavárny

Václav Klaus mladší se do pražské kavárny pustil hned z rána. V úterý sdílel fotografii z Moravy od malé kavárny a napsal, že na Moravě jsou lidé hodnější.

„Já nemám problém ani s pražskými kavárnami, ale na Moravě jsou lidé hodnější a kavárny lidovější,“ napsal zakladatel Trikolóry k fotografii, na které stojí před malou kavárničkou.