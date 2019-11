Brněnská divadla se kardinálu Dukovi neomluví. Urážky křesťanské víry jsou systémem tolerovány, reaguje Ovčáček

Kardinál Dominik Duka podal spolu se svým právníkem Ronaldem Němcem žalobu na dvě brněnská divadla, a to za uvedení kontroverzních her. Požadoval po nich omluvu. Nyní však Krajský soud v Brně rozhodl, že se omlouvat nemusí, čímž potvrdil zamítavý rozsudek městského soudu. Uvádí se, že rozhodnutí je pravomocné.

Centrum experimentálního divadla (CED) a Národní divadlo Brno se nemusí omlouvat za uvedení her režiséra Olivera Frljiče, Prokletí a Naše násilí a vaše násilí, které byly prezentovány na přehlídce Divadelní svět v květnu roku 2018. Duka a Němec se kriticky stavěli především proti scéně, ve které herec předstírá znásilnění ženy. V žalobě se uvádí, že je ve scéně zobrazen Ježíš, jak páchá násilí na muslimce. Nicméně to, že Ježíš, v něhož věří a od něhož se odvíjí jejich život, se dopustil tak odporného činu, je podle Duky a Němce silným zásahem do jejich práv na svobodu vyznání a svědomí.

„Chceme společnost, kde jsou tolerovány urážky? Já ji nechci a pan kardinál také ne. A proto tady jsme,“ zaznělo u soudu z úst Němce.

Soud však, kterou Duka a Němec požadovali, zamítl. I přesto ale mají žalobci v plánu podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Kardinál se nechal slyšet, že postup divadla silně zasáhl do jeho vyznání.

Žalující strana doplnila, že nemá problém s tím, aby se v demokratické společnosti slušně vyjadřovaly názory. Rozhodně však nechce tolerovat samoúčelné urážky.

„Pokud účelem her bylo šokovat a urážet, pak toto v rámci demokratické společnosti nelze tolerovat, a kdo jiný by měl vystoupit na ochranu zájmů všech místních křesťanů než právě kardinál jako vrcholný představitel katolické církve v České republice,“ vysvětlil jednání Němec.

Reakce divadel a soudu

K celé záležitosti se vyjádřili také právníci zmiňovaných divadel, kteří názor Duky a Němce odmítli.

„Pokud žalobci uváděli, že zbrojí proti tomu, že byli uráženi, tak je třeba uvést, že ty divadelní hry nejsou vůbec o žalobcích. Pokud uvádí, že se cítili dehonestováni, je třeba upozornit, že oni se těch představení vůbec neúčastnili,“ vyjádřil se ke kauze právní zástupce experimentálního divadla Michal Šalomoun.

​Krajský soud tak nakonec slova právníků uznal s tím, že „umělecký projev používá specifické výrazové prostředky, symboliku, nadsázku, a pokud má potenciál přispívat k diskusi o otázkách veřejného zájmu, tak je právně přípustný i za cenu jisté oběti na náboženském sentimentu části věřících osob“.

„Víra a tolerance věřících by měly být v rámci demokratické společnosti natolik pevné, aby toto unesli,“ zaznělo v rozhodnutí soudce Michala Ryšky.

Nově tak brněnský soud potvrdil zamítnutí obou žalob, ke kterému v březnu přistoupil Městský soud v Brně.

Rozhodnutí respektuji, ale nesouhlasím s ním

„Tato otázka není ohledně toho, zda žalobci jsou, nebo nejsou úspěšní, ale je otázkou, zda chceme společnost, kde se můžeme beztrestně urážet a být k sobě neslušní, anebo společnost, kde spolu můžeme nesouhlasit, ale v rámci nějakých slušných mantinelů,“ objasnil Němec.

Právní zástupce Duky pronesl, že sice rozsudek soudu respektuje, ale nesouhlasí s ním. V souvislosti s tím tak hodlá s Dukou podniknout jisté kroky, a sice podat dovolání

Naopak právníci obou divadel rozhodnutí přivítali. „Šlo o něco jiného než o ochranu osobnosti žalobců, šlo o to, trochu oklikou dostat do českého právního řádu delikt blasfemie (rouhání), což se díky rozhodnutí soudu nepovedlo,“ myslí si Šalomoun.

Kdyby nešlo o křesťanství…

K celé věci se na svém Facebooku vyjádřil také mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Ten je přesvědčen o tom, že pokud by nešlo o křesťanství, vše by dopadlo zřejmě jinak.

„Zůstává oprávněná pachuť. Urážky křesťanské víry jsou systémem tolerovány, pokud by šlo o jiné náboženství, jsem si jist, že by soud nařídil omluvu,“ napsal Ovčáček a připojil ke svému příspěvku odkaz na článek o daném tématu.