„Němci jsou historicky zdrojem problémů v Evropě. A blíží se další.“ Matějka přisel s vážným varováním

Matějka dává ve svém statusu jasně najevo, že se mu směr, kterým se věci v Německu ubírají, nezamlouvá. Dokonce zabrouzdal i do historie a uvedl, že před Evropou budou stát další problémy.

„Němci, ano, zdaleka nejen nacisté, byli historicky zdrojem obrovských problémů v Evropě několikrát. A blíží se další. Oni jsou zvyklí na vůdce. Stojí v řádku, poslouchají a nepřemýšlejí, jestli jsou zákony špatné. Fakt, že jsou vůdčí silou EU, je děsivý,“ podotkl.

Pod svým příspěvkem pak sdílel také odkaz na článek na portálu info.cz. Tam ve svém komentáři Marek Kerles píše, že němečtí Zelení údajně našli ztracenou třetí cestu a budoucností Evropy má být zelená forma socialismu. V článku pak podrobněji vysvětluje, co to všechno obnáší a co to bude znamenat.

„(Voliči německých Zelených, pozn. red.) jsou přesvědčeni o tom, že společnost se prostě musí změnit, někam se pohnout a Zelení jsou vlastně jediní, kdo nabízejí „konec starých pořádků“. Byť jejich politika možná skončí katastrofou. Jenže ta podle voličů Zelených nastane i tehdy, pokud k žádné změně systému nedojde,“ podotkl.

Hovoří také o tom, že mnohé Čechy, kteří zažili socialismus, možná při podobných slovech mrazí v zádech. Poukazuje však na to, že současnáje zcela regulérní politické hnutí, která má stále více příznivců, a to ve všech vrstvách obyvatelstva. Kerles píše, že stále více Němců věří, že kromě kapitalismu a socialismu existuje ještě třetí „rudo-zelená“ cesta.

A právě na jeho slova Matějka ve svém facebookovém příspěvku navazuje. I on si totiž myslí, že by celé úsilí Zelených v Německu mohlo skončit katastrofálně. A to je podle něj děsivé.

Merkelová se ve svém proslovu nezmínila o přispění SSSR ke sjednocení Německahttps://t.co/BfHBD0OuxH — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 9. listopadu 2019

„Je to pravda. Němci nebudou jiní ani za 200 let,“ souhlasil navíc s Matějkou i další z uživatelů Facebooku.

Kerles navíc ve svém komentáři na zmiňovaném portálu podotkl, že je dost možné i to, že vzhledem k velké podpoře se Zelení v příštích volbách se svým socialistickým programem dostanou do vlády. „Případně mohou získat i post kancléře či kancléřky,“ tvrdí.