„Nepochopil jste význam českého spojení ‚mlčeti zlato‘.“ Příspěvek amerického novináře o Výborném otřásl internetem

Rezignace lídra KDU-ČSL Marka Výborného kvůli složité rodinné situace si všiml i známý český novinář amerického původu Erik Best. Ten k věci zavtipkoval ve středu 20. listopadu na Facebooku, podle uživatelů to však udělal dost uboze.

Rodinu českého politika zasáhla na konci září rodinná tragédie. Jeho žena Markéta Výborná ve věku 45 let totiž náhle zemřela. Poslanec Marek Výborný již včera oznámil, že skončí k lednu následujícího roku jako předseda strany KDU-ČSL. Rozhodnutí vysvětlil potřebou více času věnovat svým třem dětem než politice. Mandát poslance by si ale Výborný zatím měl ponechat.

„Marek Výborný a jeho nedoprovázené děti. Smutné. Kde je Michaela Šojdrová, když ji potřebujete?“ napsal novinář amerického původu Erik Best, kterému prezident Zeman loni udělil státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně.

Best to uvedl v narážce na aktivity europoslankyně Michaely Šojdrové ohledně sirotků v Sýrii, která je už třicet let členkou KDU-ČSL a je hlavní expertkou strany v oblasti vědy, vzdělávání a výzkumu. Šojdrová již dříve navrhovala, aby Česko přesunulo na své území 50 syrských sirotků z uprchlických táborů v Řecku. Poté, co Andrej Babiš návrh europoslankyně označil za nesmyslný, Šojdrová opakovaně vyzvala českou vládu, aby pomohla dětským uprchlíkům, kteří žijí v táborech v Řecku. O pomoc požádala český kabinet řecká vláda, ale už tehdy ministr vnitra Jan Hamáček dal najevo, že na žádost nehodlá reagovat.

Bestův příspěvek však byl rychle zkritizován a získal skoro tisíc komentářů.

„Tohle Erik Best, kterého si jinak vážím, neprovedl dobře. Není to vtipné,“ zareagoval novinář Jaroslav Polanský.

Hodně lidí komentovalo příspěvek typu: „Toto může napsat jen ubohý člověk.“ „Nic tak odporného jsem dlouho nečetla. Brát si do pusy děti, které ztratily mámu a zneužít je tak k rádobyvtipnému statusu je hnus. Jenom pevně doufám, že po přečtení komentářů jste se aspoň trochu zastyděl, ale dost o tom pochybuji,“ uvedla jedna z diskutujících.

„Ještě jste patrně neměl tu čest, pochopit význam českého spojení ‚Mlčeti zlato‘. Tak zrovna v tomto případě to platí dvojnásob,“ napsal další.

Rezignace Výborného

Předseda lidovců Marek Výborný z postu odstoupí k termínu mimořádného sjezdu, který by se měl uskutečnit 25. ledna následujícího roku. Ke svému rozhodnutí se vyjádřil i prostřednictvím svého Facebooku.

„Vážení a milí, není potřeba zde sáhodlouze vysvětlovat důvody, které mě vedou k rozhodnutí složit na nejbližším mimořádném sjezdu KDU-ČSL post předsedy. V uplynulých 50 dnech jsem poprvé zažíval, jaké to je být naplno tátou tří dětí a zároveň předsedou parlamentní strany. Asi vás nepřekvapí, že to není snadné, a i ten nejlepší manažer by si na tomto úkolu vylámal zuby,“ zaznělo v úvodu jeho vyjádření.

V další části příspěvku pak podrobněji rozvedl, proč se tak rozhodl.

„Být tátou je mnohem víc než být předsedou! Svým dětem chci věnovat maximum času, být jim na blízku v této pro nás nelehké životní situaci. V čele KDU-ČSL musí stát někdo, kdo se politice pro rodiče a rodiny může věnovat naplno. A to já v tuto chvíli nejsem a nemůžu,“ napsal.

Výborný a lidovci

Marek Výborný stanul v čele KDU-ČSL letos v březnu. Na daném postu tak po více než osmi letech nahradil Pavla Bělobrádka. Tehdy byl do vedení strany zvolen zhruba dvěma třetinami delegátů.

Již v roce 2012 se stal zastupitelem Pardubického kraje. Nicméně z dané funkce brzy odstoupil, jelikož se stal ředitelem pardubického gymnázia Mozartova a ze zákona tak nemohl být zastupitelem a ředitelem zároveň.

Otcem Marka Výborného je někdejší místopředseda KDU-ČSL, ministr obrany a bývalý soudce Ústavního soudu a nyní Nejvyššího správního soudu (NSS), Miloslav Výborný.