Na mezinárodním mediálním fóru v Praze jsou diskutovány otázky svobody žurnalistiky

Místem konání se tentokrát stal konferenční sál pražského hotelu Grand Majestic Plaza. Fórum, které pořádá ruský časopis Mezinárodní život za účasti nezávislého mezinárodního časopisu Moderní diplomacie a bulharského časopisu Mezinárodní vztahy, potrvá až do tohoto pátku. Tato akce se koná již podruhé. Poprvé se fórum konalo vloni, a to ve slovenském městě Pezinok poblíž Bratislavy.

První plenární zasedání, jehož tématem se stala Moderní žurnalistika v nové ideologické multipolaritě, zahájil ředitel Ústavu Evropy Ruské akademie věd. Ten poznamenal, že „dnes jsme svědky úpadku světového řádu zaměřeného na Západ, a v souvislosti s tím zaniká i jedna z verzí liberalismu – západocentrického světa. Podle jeho názoru by navíc žurnalistika měla brát v potaz skutečnost, že USA strategicky opouštějí Evropu a měla by se stát pevným subjektem mezinárodních vztahů. Gromyko dále zdůraznil, že se „velká Evropa“ nachází mezi třemi oceány – Atlantským, Severním ledovým a Tichým. Rusko a Evropská unie tak musí najít účinnou páku spolupráce, a pokud se tak stane, pak si „starý kontinent“ zajistí trvalé a pevné postavení na světové scéně.

Gromyko taktéž prohlásil, že se globalizace stala nástrojem k potlačení obchodních konkurentů, a jako příklad uvedl tlak USA na Čínu a EU. Mimo to je podle jeho názoru pro EU velkou ránou také odchod Velké Británie. Novináři, jak prohlásil, by proto měli procesům probíhajícím ve světě rozumět a brát je v úvahu při své práci, stejně jako by měli poskytovat společnosti objektivní informace.

​Mezi řečníky, které na daném fóru vystoupí, kromě Gromyka patří také Mayelinne de Lara (Nizozemí), Chavdar Minchev (Bulharsko), Jurij Ševcov (Bělorusko), Tom Wan (Hong Kong), Tiberio Graziani (Itálie), Vladimír Bačišin (Slovensko), Igor Rybakov (Česká republika) či Armen Oganesyan (Rusko).

