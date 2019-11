„To si Vašek nezasloužil ani od svých uctívačů.“ Proč Piráti vystavili zesměšněnou sochu Václava Havla?

Zastupitelka města Ostrov a členka SPD Karla Maříková na svém facebookovém profilu poukázala na to, jak si Česká pirátská strana utahuje z bývalého prezidenta České republiky Václava Havla.

Maříková na svém profilu na Facebooku píše, že i když není příznivcem exprezidenta, rozhodně nemá potřebu jej zesměšňovat, proto nechápe, proč to Piráti udělali.

„To si Vašek nezasloužil ani od svých uctívačů. Posuďte sami. Nejsem příznivcem Václava Havla, ale nemám potřebu ho zesměšňovat, každý nějak vypadá. Svou jednoduchost však předvedl autor tohoto rádoby uměleckého díla, i ti, co si ho vystavili (Piráti). Když jsem to „umělecké“ znetvoření viděla, tak jsem se lekla,“ napsala.

„Trpaslík pro štěstí“

Ke svému komentáři pak Maříková přiložila fotografii, na které je „umělecké dílo“ zobrazeno v celé kráse.

CC BY-SA 2.0 / Pirátská strana / Ivan Bartoš Jak by vypadalo Česko bez sametové revoluce? Piráti chtěli být vtipní, ale vymstilo se jim to. Foto na příspěvek političky byly různé. Někteří psali, že to Piráti tentokrát opravdu přehnali, jiní podotýkali, že Havel „vypadal daleko hůř“.

Někteří sledující si ale z celé věci dělali legraci: „Třeba chtěli mít na škole trpaslíka pro štěstí.“

„Ještě pionýrský šátek a je to dokonalé,“ napsal další z uživatelů.

Další podotýkali, že to „musel vytvářet nějaký pirátský umělec“. A zajímali se také o to, kolik to Piráty, nebo vlastně nás všechny, stálo.

Socha Václava Havla

Dne 17. listopadu Piráti na svém Facebooku uvedli, že Česká republika dosud nemá sochu Václava Havla. V této souvislosti strana informovala, že se to Jakub Michálek rozhodl změnit a spojil síly se spolkem pro její výstavbu.

Následně citovali, co Michálek pronesl u příležitosti výstavy: „Nastal čas, abychom si připomněli lidi, díky kterým můžeme svobodně hovořit, cestovat, studovat v zahraničí, podnikat. Proto jsme dnes postavili před Sněmovnou sochu z dílny paní Daušové. Je pozitivní a civilní. Další měsíc bude k vidění ve Sněmovně před naším poslaneckým klubem.“

Piráti pak vyzvali ostatní, aby se složili na její bronzovou variantu.

„S Piráty půjdeme příkladem. Stát by mohla třeba přímo před Sněmovnou na Malostranském náměstí. Zbývá vybrat 60 000 Kč. Přispět můžete zde a samozřejmě může být zveřejněno vaše jméno mezi dárci,“ psali tehdy Piráti a připojili i odkaz na sbírku.

SPD vs. Piráti

Není žádným tajemstvím, že mezi SPD a Piráty to vře. Někteří poslanci SPD tak na sociální síti poukazují na přešlapy členů České pirátské strany, jako to nedávno udělal i šéf SPD Tomio Okamura či místopředseda hnutí Radim Fiala.

Ti připomněli například to, že nedávno vyplavalo napovrch, že Piráti prosazují dotaci v hodnotě 2 miliony Kč z veřejných peněz pro firmu miliardáře Zdeňka Bakaly. Ten je navíc spojován s kauzou vytunelování OKD . „Za to má pirátsky politik a pražský radní Vít Šimral slíbené, že může vystoupit na akci, kterou pořádá Bakalova firma Economia…“ podotkl.

Následně zmínili, jak se provalilo, že Piráti falšují podpisy na oficiálních dokumentech zasílaných na státní úřady, či skutečnost, že pražská pirátská zastupitelka a bývalá pornoherečka Michaela Krausová manipulovala výběrové řízení do dozorčí rady v Obecním domě.

Okamura dokonce na svém profilu hovořil o trestných činech, které by měla začít šetřit policie.

„V podstatě každý den vyplouvají na povrch další a další podvody Pirátů na jejich voliče. Mě samotného překvapuje, co v posledních dnech vyplouvá na povrch. Jelikož Piráti přeci slibovali úplně něco jiného. Ale skutek úplně utek...,“ napsal tehdy.